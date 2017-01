Dans la soirée du 12 janvier ont eu lieu à Los Angeles les « XBIZ Awards », prestigieuse cérémonie qui consacre avant tout l’industrie pour adultes hétéros. Le gay était toutefois représenté dans 10 des 166 catégories. Et l’exclusif de Falcon Studios Group, Sean Zevran, a ainsi été consacré performer gay de l’année.

To my fans: Thank you so much! I love you all! And thanks also to @XBIZ! ❤ pic.twitter.com/HPMakrxdWG

— Sean Zevran (@SeanZevran) 13 janvier 2017