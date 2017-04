Le jeune, athlétique, bien monté, top canon et soumis Yoshi Kawasaki est le seul Japonais porn star gay en Europe ! Un cas unique qu’on peut admirer toute cette semaine sur la live TV de PinkX.FR dans « HARDGEAR Tied & Bound » et qu’on retrouvera sur PinkX à la fin du mois dans « Boss 2 ». Son compte Twitter et deux interviews accordées respectivement en 2015 à SadoSam et cette année à WankDay – conjointement avec Axel Abysse -, nous en apprennent beaucoup sur son parcours exceptionnel, ses fantasmes et ses relations privilégiées…

Une rencontre via une appli et la vie d’un étudiant Japonais à Londres bascule radicalement dans la scène fetish et X gay. C’était en 2014. Yoshi Kawasaki avait 22/23 ans…

Quand je suis arrivé à Londres, j’ai rencontré Blkbastille via Grindr et une nuit je suis allé chez lui. Mon cœur battait fort alors que j’ouvrais la porte simplement vêtu de mes bottes et d’un harnais. Sa bite était dure comme le béton et dès que je suis entré il m’a mis de force à genoux pour que je lui suce sa queue piercée. Il m’a habillé de cuir, puis nous sommes allés à un sex-club dans le sud de Londres. Il m’a menotté à un sling et après m’avoir baisé brutalement, il m’a laissé sur place. Et j’ignore la quantité de bites que je me suis prises toute cette nuit. Ça a été mon premier pas dans le vice. Qu’on ne se méprenne pas. J’aime le sexe classique. J’aime les câlins et les bisous. Mais être utilisé comme un objet m’excite bien plus !

Yoshi Kawasaki

La relation entre Blkbastille et Yoshi ne s’est pas arrêtée à ce gang-bang initiatique. Les multiples photos du couple sur Twitter laissent à penser qu’il s’agit bien plus d’une amitié. Une histoire d’amour digne du mythe de Pygmalion ? Lors d’une interview de présentation pour UKHotJocks, la porn star affirmait avoir un boyfriend britannique. Sans le nommer, il parlait assurément du beau daddy Black. Sont-ils toujours ensemble ? Après avoir passé 6 mois au Japon, Yoshi est revenu à Londres – avec plus de tatouages et de piercings – et les deux hommes se sont au moins retrouvés pour un dîner… – Photos : Twitter

De la scène fetish qui en a fait un modèle recherché…

… Yoshi a tout naturellement glissé vers le porno gay. Apparemment il a commencé a s’exhiber en solo sur des Tubes, puis il a fait ses débuts pro en 2014 chez UKHotJocks. Un temps exclusif du label britannique, il a eu entre autres pour partenaires Kayden Gray dans Pumped, Daniel James dans HARDGEAR Tied & Bound et JP Dubois dans Boss 2 – Photos : UKHotJocks

Lors de séjours en Espagne, il aussi tourné en 2015 pour FuckerMate avec le Caribéen Hector Agusti et le tatoué Goran… – Photos – FuckerMate

Toujours en Espagne, il a goûté à la très grosse bite du Vénézuélien Lucio Saint ! – Photo : LucioSaint

Fin 2016, au Japon, Yoshi a formé un duo « spécial fist » avec le Français Axel Abysse qui est diffusé sur un Tube. Son titre ? To Them We Are Freaks…

De son parcours hors du commun, Axel tient ces propos…