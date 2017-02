Un nouveau trailer de « Baywatch », l’adaptation ciné de « Alerte à Malibu » vient d’être révélé et il nous permet, une nouvelle fois, de nous délecter devant le corps plus que parfait de Zac Efron. Après nous avoir déjà émoustillés en montrant sa musculature de rêve, l’ex-star de « High School Musical » persiste et signe en exhibant son paquet et son joli fessier moulés dans un maillot de bain très patriotique.

Regardez (ça se passe à 23 secondes)