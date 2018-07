Le Brésil pleure Jailson Mendes, son icône bear nationale

Les médias brésiliens sont à l’unisson pour honorer la mémoire de Jailson Mendes. De son vrai nom Jocione Mendonça, l’ex-acteur porno est décédé le 29 juin dernier à São Paulo des suites d’une crise cardiaque foudroyante. Il avait 48 ans…

Un hommage parmi tant d’autres…

Alors que certains font tout pour accéder à la célébrité et n’y parviennent pas, d’autres deviennent célèbres sans l’avoir recherché.

En 2005, alors qu’il était sur une place de São Paulo, Mendonça/Mendes a été abordé par des inconnus qui lui ont demandé s’il voulait tourner dans un porno gay. Surpris, il a quand même dit « OUI » et sa vie a pris une tournure qu’il n’aurait jamais imaginée.

Sa scène avec le barbu Paulo Guina a eu un retentissement incroyable mais vrai. Les passages où, notamment, il commence à prendre un jus d’orange en toute innocence et où il se fait baiser en répétant « Ai, que delícia » (« Oh, que c’est délicieux« ) sont devenus cultissimes. Un équivalent du « Non mais Allô quoi » de Nabilla qui a donné naissance à d’innombrables mèmes et à une popularité dont il s’est servi pour être un youtubeur gay influent… – Photos : Rocky & Amigos / Oftly Goldwin

En 2016, il avouait toutefois chez UOL que cette popularité qui lui est tombée dessus lui avait fait peur au début. Il révélait également que la brièveté de sa carrière X – seulement trois scènes – avait pour origine des problèmes de santé. Souffrant d’insuffisance rénale et de dystrophie musculaire au niveau de la colonne vertébrale, il ne pouvait plus maintenir l’image du bear agile et sexy du porno gay brésilien.

Ses deux autres scènes : l’une dans Ursos Grandes Peludos E Manso! pour Icaro Studios

… et l’autre avec Ivan « 33 cm » Holmes dans Macho Men 1, une production Sparta Video

RIP !