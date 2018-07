Étude : Plus un hétéro boit, plus il couche avec des mecs !

Alors que les bars et restaurants pourvus de grands écrans se remplissent de mâles éméchés pendant la Coupe du monde de football, on se plaît à faire le rapprochement avec une étude scientifique qui avait fait le buzz l’année dernière. Il en résultait en effet que plus un hétéro boit, plus il couche avec des mecs ! 🙂 🙂 Et on se dit que l’événement planétaire, comme de coutume bien arrosé par ses spectateurs, est l’occasion idéale de se taper facile des hétéros !… 😉

Les effets négatifs de l’alcool sur notre santé et notre comportement donnent lieu à des publications, recommandations et interdits répétés quotidiennement. Sur le plan sexuel, il est ainsi communément établi que l’alcool désinhibe et nous rend plus réceptifs à avoir des relations sexuelles avec des amis et des inconnus. Voire même à pratiquer le « no safe ». Mais une étude publiée dans The Journal of Social Psychology va plus loin : elle démontre qu’à partir de 10 verres, les hommes hétéros sont plus attirés par les mecs. Plus précisément, comme le disent les chercheurs : « la consommation d’alcool a un lien avec l’accentuation de l’empressement sexuel des hommes envers un partenaire de même sexe, ce qui suggère un changement potentiel dans le comportement sexuel occasionnel normatif parmi des hommes hétérosexuels. » Idem pour les femmes hétéro qui sont elles aussi plus attirées par des femmes quand elle boivent un certain nombre de verres.

Cette étude, comme d’autres relatives à ces hétéros qui regardent du X gay, tend à démontrer que la sexualité est fluide et ne se limite pas aux catégories hétéro et gay. Les chercheurs pensent que l’homosexualité a évolué au sein de l’humanité afin de créer des liens avec les autres. Ou dit autrement, que le comportement sexuel n’a pas pour seule finalité la reproduction, mais peut être aussi utilisé pour créer ou maintenir de la convivialité.

Hum… Tout ça donne envie d’embrasser la profession de barman et d’attendre, comme James Huntsman avec Cody Allen dans Buddies & Pigs… 🙂 – Photos : NextDoorStudios