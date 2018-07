Le programme de la semaine sur PinkX (9-15 juillet)

Tout cet été, jusqu’à la rentrée de septembre, PinkX rediffuse le meilleur de son programme. Cette semaine, (re)profitez des beaux Québécois de MenOfMontreal, des sneakers sexe de SketBoy, des étalons de TitanMen et autres bêtes de sexe. Comme le Britannique Mickey Taylor dans Guyspotting et Summer of Sweat réalisés par mr Pam, le « double-pénétré » Aarin Asker dans Rubbergeddon !



Lundi 9 juillet à partir de minuit : Men of Montréal #6 (MenOfMontreal)

Au Québec, les mâles sont si ouverts d’esprit, que même s’ils ont une copine, ils ne refusent jamais à prendre du plaisir entre mecs… Cinq duos, dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Une formidable publicité pour le Québec et son bien-vivre ensemble entre hommes ! 🙂



Marko Lebeau nous présente le musclé Kamal Ali. Né au Maroc, il vit à Montréal depuis trois ans et demi. il se rêve culturiste professionnel et coach. Mais pour l’instant, il officie comme strip-teaseur et débute dans le porno gay. Pour l’instant, il se fait juste lécher le cul et sucer la bite par Marko… – Photos : Men of Montréal #6 / MenOfMontreal

Installé sur le canapé, Mario Torrez se branle. Derrière la vitre qui le sépare du salon, Alec Leduc sort de la baignoire pour le mater. Très excité, il rejoint le salon, et expose son super beau cul à Mario en lui demandant d’y mettre en doigt. L’autre obéit et va lui mettre profond sa grosse queue ! – Photos : Men of Montréal #6 / MenOfMontreal

Ben Rose et Nicolas Potvin décident de se balader dans les bois, au bord d’une rivière. Il s’amusent à s’éclabousser, se regardent avec envie et font l’amour en pleine nature. Petit gabarit, Nicolas a une bite à la hauteur du désir de Ben d’être pris à fond ! – Photos : Men of Montréal #6 / MenOfMontreal

Le Londonien Tyson Tyler fait un passage à Montréal, alléché par les beaux mâles qu’on y rencontrait avec une facilité fantasmatique. Le Québécois Felix Brazeau ne va que conforter les oui-dire… – Photos : Men of Montréal #6 / MenOfMontreal

Michel D’Amour est effectivement un vrai amour, toujours dévoué à satisfaire les hommes. Seul en train de se branler devant un film porno, le beau barbu Mickelo Evans a la grande joie de voir débarquer Michel qui vient le sucer direct ! Ce dernier lui offre ensuite son cul… – Photos : Men of Montréal #6 / MenOfMontreal

Mardi 10 juillet à partir de minuit : Serial Sneakers #7 (SketBoy)

Les Sketboys sont de retour dans un film à faire craquer le survêt ! 6 duos et un trio.

Le pinkplus : La crème du X gay français : Mathieu Ferhati, Marc Humper, Anthony Cruz, Maltos… et Fred Sneaker, le big boss du label SketBoy. Son chibre laboure à merveille la croupe de Yo, avec au final un arrosage de foutre abondant !

Mercredi 11 juillet à minuit : Momentum (TitanMen)

Un corps athlétique captive votre attention. Des bras musclés vous retiennent. Vous vous laissez faire… Nul n’échappe au « Momentun », l’instant sexe primal !!! Trois duos.

Le pinkplus : Mack Manus en professeur de français redoutablement performant. Jay Bentley, un superbe métis excellent passif. Le beau Ty Roderick, en actif à la fois tendre et passionné.

Jay Bentley et Jake Genesis : un rendez-vous sexe entre le métis et le viking ! Le feu et la glace !!! – Photos : Momentum / TitanMen

Professeur de français, Mack Manus se rend compte que son élève, Jed Athens, ne comprend que les expressions cochonnes… – Photos : Momentum / TitanMen

Propriétaire d’une maison, Dario Beck fait appel au couvreur Ty Roderick pour vérifier l’état de la toiture. Mauvaise nouvelle : tout est à refaire. Ça coûtera cher. Bonne nouvelle : l’ouvrier est très beau et il le baise gratis ! – Photos : Momentum / TitanMen

Jeudi 12 juillet à minuit : Tahoe Snowbound (Falcon Studios)

Dans une magnifique maison nichée dans les froides montagnes enneigées, de beaux mâles se tournent les uns vers les autres pour des échanges enflammés ! Six duos dont deux consistent en des fellations.

Le pinkplus : Oh my God ! Parmi les acteurs, tous très sexy dans leur sous-vêtement d’hiver, il y a Jason Styles. Il est actuellement en prison en attente d’un procès pour le meurtre de son sugar daddy. Quant à Jimmy Durano – qui est en convalescence et ne pourra pas travailler pendant plusieurs mois – il a besoin d’aide. L’appel aux dons lancé par un ami est toujours en cours.

Scott Riley réchauffé par Jimmy Durano ! – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Kevin Blake pris en main et en bouche par Ryan Rose – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Jason Style et Dylan Knight en mode auto-reverse ! – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Sean Zevran et Jordan se branlent et se sucent… – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Andrea Suarez et JJ Knight ont une grosse faim… – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Jacob Peterson excite Jordan… – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Vendredi 13 juillet à minuit : Guyspotting (NakedSword-BlakeMason)

Immersion dans la vie de sex-buddies à Manchester. Trois duos et une partouze.

Le pinkplus : Co-produit par NakedSword et Blake Mason, réalisé par mr pam et Mickey Taylor, Guyspotting réinterprète à la sauce gay le cultissime et trash Trainspotting de Danny Boyle. Ce faisant, il détonne dans la production porno habituelle par ses personnages fortement alcoolisés, pour ne pas dire plus. Ce réalisme nous fait même nous demander si les acteurs ne jouaient pas ce qu’ils sont dans la vraie vie. À noter que le clip du single In The Night de Mickey Taylor a servi de bande-annonce officieuse…

Le beau rouquin Leander ne veut pas sortir ! Tout ce qu’il veut, c’est la grosse queue de Jack Taylor dans son cul. Ce dernier le baise effectivement sur le comptoir de la cuisine ! Puis Leander se penche en arrière et Jack s’empale sur sa bite épaisse ! – Photos : Guyspotting / NakedSword-BlakeMason

Si Grindr était un royaume, Kayden Gray en serait son roi. Affamé de très grosses bites, Koby Lewis est tout heureux d’avoir pu se brancher Kayden. Mais il en veut plus et, tout essoufflé et en sueur, il lui demande s’ils peuvent se revoir. Le TBM lui adresse un sourire méprisant et lui répond qu’il n’est rien de plus qu’ « un putain de jouet ». « Trouduc » lui lance Koby. Mais avant même qu’il ne parte, Kayden est déjà sur son téléphone à la recherche de son prochain trou… – Photos : Guyspotting / NakedSword-BlakeMason

Kayden Gray décroche son téléphone. Au bout de la ligne, Mickey Taylor qui est de bonne humeur. Ils se donnent rendez-vous à un bar. Mickey est le premier à arrivé et s’impatiente quand in voit venir Kayden avec un blond sexy Gabriel Phoenix. Présentations faites, Mickey et Gabriel se kiffent et baisent dans une salle privée à l’étage du bar ! – Photos : Guyspotting / NakedSword-BlakeMason

Nos deux sex-lovers Gabriel Phoenix et Mickey Taylor reçoivent la visite de deux potes, Billy Rock et Matthew Anders. Et si on partouzait ? – Photos : Guyspotting / NakedSword-BlakeMason

Samedi 14 juillet à minuit : Summer of Sweat (NakedSword )

À San Francisco, les mecs transpirent le sexe par tous les pores. Après une journée à se prélasser sur le sable chaud d’Ocean Beach, ils n’ont qu’une envie : baiser ! Quatre duos.

Le pinkplus : Une ambiance romantique et âpre qui lorgne vers CockyBoys. L’éjaculation magistrale de Mickey Taylor. Jason Maddox en redoutable – et très bandant ! – actif !!!

Mickey Taylor et Dakota Wolfe se baladent sur une plage californienne. Ils sont très complices. Très amoureux. Très chauds. Dans leur voiture stationnée sur le parking, Dakota suce Mickey jusqu’à le faire jouir copieusement. Sur la terrasse de leur sweet home, Dakota ouvre son cul pour laisser le passage à la bonne bite de Mickey – Photos : Summer of Sweat / NakedSword

Blond superbe et élégant, Lucas Knight est en peignoir sur sa terrasse, un verre à la main. Il respire la réussite. Pourtant il lui manque quelque chose : la compagnie d’un homme. Une appli sur son téléphone portable pallie heureusement à sa solitude en la personne de Bray Love. Cette petite frappe aux yeux bleus est dotée d’un cul apte à accueillir son sexe épais, dur, impatient … – Photos : Summer of Sweat / NakedSword

Jason Maddox retrouve Kyle Kash qui l’attendait en pleine rue. Les deux beaux mâles se sourient, se charment, s’enlacent et investissent une chambre pour passer aux choses sérieuses. Jason se révèle un remarquable baiseur pour le plus grand plaisir de Kyle – Photos : Summer of Sweat / NakedSword

Bray retrouve son amoureux Leo Sweetwood. Il fait chaud et humide, et nos deux tourtereaux vont vite se trouver un coin ombragé sur une terrasse pour baiser autoreverse… – Photos : Summer of Sweat / NakedSword

Dimanche 15 juillet à minuit : Rubbergeddon (UKHotJocks)

Lissées, noires, brillantes et hyper près du corps, les tenues en latex donnent de ces envies ! Les muscles et abdominaux n’en sont que mieux dessinés et les cuisses que plus épaisses !! E il suffit de dézipper pour que des bites gonflées d’un sang agressif pénètrent des culs roses et humides !!!

Le pinkplus : UKHotJocks est le studio le plus en phase avec de jeunes gays addict de soft dans la sexualité fetish. L’accessoire met en valeur le corps. Le cul y est notamment sublimé. Quant à Aarin Asker, l’une des bombes de Rubbergeddon – quel titre !!! -, il est la jouissance anale incarnée quand il se fait double-pénétrer par Leander et Kayden Gray.

Koby Lewis est en latex pantalon avec zip total, bretelles et tours de bras, rangers aux pieds. Kayden Gray débarque en latex également et en harnais de torse et chaps. Le TBM se positionne derrière Koby et commence à descendre le slip libérant l’accès au cul. Ses doigts prennent la température de ce trou chaud bouillant… – Photos : Rubbergeddon / UKHotJocks

Brent Taylor est à genou en latex tee-shirt, short, masque. Hans Berlin s’avance en combi avec juste sa grosse teub offerte à la bouche de cochon de Brent. Après quelques échauffements, Brent se retrouve sur le sling avec son cul dégagé à la bonne hauteur… – Photos : Rubbergeddon / UKHotJocks

Superbe de virilité, Dani Robles est en combinaison courte. Aarin Asker est en tee-shirt et short moonshine qui laisse apparaitre un cul canon… – Photos : Rubbergeddon / UKHotJocks

Jack Taylor est dans en tee-shirt jaune à manches longues avec un short moonshine assorti et zippé devant. Matt Anders est est chaps, harnais de torse. Nos deux mecs se chauffent la bite puis Jack finit sur le sling, jambes en l’air, Matt allant et venant entre ses fesses ! – Photos : Rubbergeddon / UKHotJocks

Le très sexy Aarin est entrepris par Leander et Kayden Gray, accueillant même dans son cul les deux belles bites en même temps ! – Photos : Rubbergeddon / UKHotJocks

