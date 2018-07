LDMT Hybrid Queer Party with Boris, Ben Manson, Vesper & Ahny

Ben Manson & Le Depot présentent :

LDMT (Less Drama More Techno) ‘’THE’’ HybridQueerParty

Featuring : BORIS (Berghain – Berlin), BEN MANSON (Less Drama More Techno – Paris), VESPER (LDMT – AMSTERDAM) & ANHY ROSSAN’O (LDMT – PARIS).

🎧 BORIS – BERLIN 🇩🇪

Boris est une sorte d’arme charismatique et multifonctionnelle de la culture club berlinoise. Ses racines musicales remontent au milieu des années 80, quand il a vécu à New York et qu’il passait ses nuits au Paradise Garage ! A son retour Boris est devenu un résident de la première incarnation du Panorama Bar où il a pu fidéliser ses fidèles en jouant des sets XXL qui lui on valut le surnom de ‘’Sonntag König’’ (Roi du dimanche) car malgres la fermeture officiel du club a 7h du matin il ne finissait jamais avant midi ! Après la fermeture du premier Panorama Bar, Boris a joué dans presque tous les clubs de Berlin mais quand OST GUT a ouvert le Berghain et le nouveau Panorabar Bar dans une ancienne centrale électrique de Berlin Est en 2004 il a tout de suite signé une residence qui a fait de lui l’un des djs les plus emblématique de la scene berlinoise

🎧 BEN MANSON – PARIS 🇫🇷

Ben Manson est depuis 20 ans l’un des djs le plus emblématique de le scene techno queer parisienne ! Resident des plus grosses soirées européennes comme Playground a Munich, La Demence a Bruxelles, X a Amsterdam, B:EAST a Berlin,… et LDMT a Paris dont il est l’un des fondateurs. En 20 ans de carrière il a joué sur les 5 continents, dans certains des plus gros clubs et aux cotés de certains des meilleurs djs comme Marcel Dettmann, Fiedel, Kontal, Ø [Phase], Massimiliano Pagliara, Monoloc,MCMLXXXV, ND Baumecker, Roy Perez, Volvox, Andres Campo, Layton Giordani, Loco & Jam,… & beaucoup d’autres.

🎧 VESPER – AMSTERDAM 🇱🇺

Basée à Amsterdam Vesper est djette & productrice au son melodic techno est connue pour sa configuration modulaire et sa capacité à emmener la foule dans un voyage musical dynamique. En tant que productrice, elle commence souvent avec des jams live en utilisant sa propre voix et des sonorités analogique. Vesper fait partie de plusieurs collectifs underground à Amsterdam et Berlin, Elle se produira pour la premiere fois a Paris et en exclu pour vous.

🎧 AHNY ROSSAN’O – PARIS 🇫🇷

Tombé petit dans la techno Anhy Rossan’o a sut s’imposer comme l’une des revelations de l’année a Paris avec une touch unique et groovy il fait voyager les clubbers du monde entier dans une autre dimension (Tout Sydney se souvient encore de son set au Mardi Gras 2017). Resident LDMT, La Croque Monsieur,… Il fait parti de la team Walk Zusammen et s’apprête a entamer une tournée estival qui l’amènera au Milkshake festival a Amsterdam, a Ibiza,…

