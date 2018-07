L’intimiste « A.K.A F**k » de Pretty Vacant Boys sur Pinkflix

Présenté au Porn Film Festival Berlin 2015 – ce qui lui avait valu un article élogieux de notre confrère PopAndFilms, A.K.A. Fuck de Pretty Vacant Boys est désormais disponible en illimité sur Pinkflix, seulement sur PinkX.EU. Coproduction berlinoise, ce film d’auteur repose sur un principe apparemment simple, déjà mis en œuvre dans des pornos mainstream : de jeunes hommes racontent leurs expériences sexuelles tout en se livrant pour l’un (Marco) à un solo et pour les deux autres (le Noir tatoué Bishop et le christique Brad) à deux duos…

Leur première fois avec un mec ? Pour Bishop, ce fut à 18 ans, alors qu’il faisait du mannequinat. Un extra avait consisté à baiser un client. Pour Brad, ça a été dans un camp de vacances avec un magnifique japonais-suédois dont la bite – qu’il a eu plaisir à sucer – fut la première non circoncise qu’il voyait – Photos : A.K.A. Fuck / PVB-Würstfilm

La première fois du TTBM Marco ? C’était juste pour essayer. Un type qu’il avait rencontré dans un bar. La première fois où il a éprouvé du plaisir ? Peu de temps après sa première relation homosexuelle. Cette fois-ci, il était passif… – Photos : A.K.A. Fuck / PVB-Würstfilm

Bishop et Brad se sont tellement plus qu’ils remettent ça. Mais après l’amour, ils se livrent davantage, révélant des choses d’eux-mêmes qu’ils gardaient secret. Au risque de jeter le trouble ? – Photos : A.K.A. Fuck / PVB-Würstfilm

Les productions X, avec leurs codes narratifs et visuels, façonnent nos attentes. Dès les premières minutes d’une scène, on sait d’avance ce qui sera mis en avant. Les porn stars et réalisateurs sont si soucieux de nous faire jouir, qu’ils ne dérogent que très rarement à une formule qui a fait ses preuves. Des studios comme CockyBoys et Helix se sont toutefois fait remarquer en introduisant les scènes sexuelles d’interviews/confessions. Cela humanise les acteurs porno en accentuant la proximité qu’on peut éprouver envers eux. Cela les starifient aussi en les peoplisant. L’objet principal de la presse people n’est-il pas de creuser toujours plus profond dans l’intimité des VIP, qu’elles soient ou non consentantes ? 🙂 Chez CockyBoys, dont les films sont régulièrement diffusés sur PinkX.EU, on apprécie que ce regard documentaire se poursuive dans les scènes de baise. Combien de fois n’avons nous pas loué « le naturel » et « l’âpreté » des corps-à-corps ? On retrouve cela dans A.K.A Fuck, avec toutefois une émancipation plus grande encore envers les codes pornographiques :

– Alors que s’alternent les confessions de Bishop et Brad, qu’on voit chacun séparément au bord d’une voie ferrée, dans un bois, dans une chambre, s’entendent plusieurs fois de suite des notes de musique venant introduire des images de leurs ébats futurs. L’effet est hypnotique et alléchant. Aux voix off se superposent aussi des bruit de pas, des brides de conversations d’anonymes, ce qui accentue la précieuse intimité que nous offrent les deux hommes.

– La caméra ne cherche pas les gros plans de pénétration anale, ce qui laisse les protagonistes libres de leurs mouvements et de leur plaisir. Les éjaculations se font sans se retenir et sans être forcément visibles. Lors du second duo, Bishop se retire ainsi de Brad, la capote déjà emplie de foutre.

– Ce qui se raconte, notamment ce besoin irrépressible de baiser depuis l’âge des premiers fantasmes, avec la nostalgie de certaines rencontres en tout point parfaites et cette impossibilité paradoxale de construire sur la durée une vie à deux, peut être angoissante. Car être seul, c’est fatalement se confronter au pourquoi de l’existence… – Photo : A.K.A. Fuck / PVB-Würstfilm

A.K.A. Fuck , une immersion fascinante dans le corps et l’âme de trois jeunes hommes en quête d’eux-mêmes. À découvrir et à disséquer dès maintenant sur Pinkflix, à partir de 1€99.