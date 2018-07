Mutilé lors d’une fellation par un sexe épais de 25,5 cm, il devient une légende !

Vivre ses fantasmes, c’est aussi éprouver des inconvénients qu’on n’aurait nullement imaginés. Dans les films porno, on voit des mecs s’empiffrer de gros sexes de 20, 25, 30 cm comme si de rien n’était. Certes, des passages où ils manquent de s’étrangler ou vomissent lors du fellation sont parfois gardés au montage. Mais ce qui est arrivé à Fredy Alanis, un jeune Américain de 19 ans, est digne d’un film d’horreur… qui se solde heureusement par une happy-end !



Tout commençait bien. Au début de l’année, via une appli, il avait trouvé chez un voisin la plus grosse bite qu’il ait jamais eu à goûter. Une queue béton de 25,5 cm digne de l’incroyable Hulk, comme il s’en est gaussé. Le problème, c’est que lors de la fellation, ses voies respiratoires ont été mutilées, provocant une douleur à la poitrine de plus en plus vive, de plus en plus insupportable. D’où une hospitalisation aux urgences.

Le 5 juillet, en postant ce qu’il lui était arrivé, Fredy est devenu une « légende » 🙂 Les réactions – innombrables – sont ADMIRATIVES, ENVIEUSES, JALOUSES. On le compare à un « militaire » qui a bravé le feu de l’action. À une « icône » de la nouvelle génération. À un « martyr » de la cause queensize 🙂 Beaucoup le traitent aussi de « super s***pe« . Car telle la grenouille qui se voulait aussi grosse que le bœuf, il a vu trop long et trop épais pour lui 🙂 🙂

Interviewé par ThemUs, le « miraculé » nous apprend qu’il revoit depuis deux semaines son incroyable Hulk 🙂 Il lui a tout dit et ce dernier en a été désolé. Il aurait dû faire attention car, travaillant comme ambulancier, il savait qu’une très grosse bite peut effectivement blesser. Il est désormais soucieux de ne pas être trop brusque pour ne plus renvoyer Fredy à l’hôpital. Comme c’est romantique !!!…