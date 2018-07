Des démons et autres merveilles au programme de la semaine du 16 au 22 juillet sur PinkX

Tout l’été, jusqu’à la rentrée de septembre, PinkX rediffuse le meilleur de son programme. Cette semaine, (re)profitez des démons et merveilles de NakedSword, des Asiatiques et Latinos assoiffés de sexe de PeterFever ainsi que de plein d’autres mâles hyper hot !

Lundi 16 juillet à minuit : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales (NakedSword)

Une température extérieure qui chute brutalement, une angoisse qui vous prend à la gorge et un amant qui s’avère tout autre que celui que vous attendiez…

Le pinkplus : Extrêmement bien conçu ! La réalisatrice mr Pam assistée au scénario par Leo Forte frappe très fort avec ce porno surnaturel, voire horrifique, hors du commun. Les scènes, qui jouent à fond sur les contrastes physiques et socio-culturels des personnages, s’honorent en plus de la présence du fascinant et spectaculaire FTM Viktor Belmont (à (re)lire notre focus daté du 7 juin 2018). Son duo avec Justin Brody, l’un des plus beaux mâles du X gay US, perturbe salutairement les certitudes. Brody, lui-même, se révèle tout aussi spectaculaire dans son ascension dans le porno et le mannequinat : ex-SDF, il se prostituait pour survivre (à (re)lire notre portrait de l’acteur daté du 4 mai 2018).

Terrifié à l’idée de vieillir, le go-go dancer Gabriel Alonzo invoque une divinité diabolique (Jonah Fontana) pour lui offrir son âme en échange de la jeunesse éternelle. Le démon – qui est top canon dans le genre viril et barbu – accepte, la pénétration anale et les éjaculations valant signature du pacte. Mais Gabriel découvrira que le prix à payer est toujours plus élevé quand on pactise avec des forces démoniaques… – Photos : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales / NakedSword

Alors qu’il se recueille sur une tombe, Justin Brody découvre des artefacts ésotériques. Il a à peine le temps de s’en inquiéter qu’il est agressé par un homme tatoué (Viktor Belmont) et qu’il perd connaissance. Quand il se réveille, c’est pour se retrouver dans une pièce sombre sous l’emprise sexuelle de cet homme qu’il ne connaît pas… et qui s’avère avoir un clitoris et un vagin au lieu d’un pénis et des testicules. Fasciné, Justin ne débande pas et pénètre son partenaire jusqu’à l’éclabousser de foutre et retomber dans les pommes. À son réveil, il se retrouve au cimetière, ne sachant pas s’il a rêvé ou s’il a traversé les dimensions pour frayer avec une entité de l’outre-monde… – Photos : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales / NakedSword

Casey Jacks, un bel homme BCBG, prépare un dîner romantique pour son amoureux, un certain Ruckus dont le style rock alternative fait dire que l’amour est effectivement une force capable de déjouer tous les a priori. La soirée ne se passe toutefois pas comme prévue. Les heures passent, et Ruckus n’est toujours pas là. Casey est déçu. Il se pose des questions quand arrive son amoureux. Celui-ci s’excuse. Un grave accident de la circulation a bloqué la circulation. Mais cela lui a donné le temps de réfléchir sur eux deux. Il se met alors à genoux et lui fait une demande en mariage. Casey dit « oui » et les deux hommes se retrouvent dans la chambre pour se livrer à des ébats torrides. Le matin, au réveil, Casey se découvre seul dans le lit, seul dans l’appartement. Il apprendra que Ruckus n’avait pas pu être en chair en os cette nuit-là car il était mort, victime d’un « grave accident de la circulation« . – Photos : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales / NakedSword

Dragué par Leo Luckett, un joli blond aux yeux bleus, l’Afro-américain Phoenix Fellington accepte de monter sur son yacht. Phoenix n’est toutefois pas sans savoir que Leo a un boyfriend. Mais le blond lui fait comprendre que c’est de l’histoire ancienne et que c’est lui sa priorité. En confiance, Phoenix délivre toute sa puissance de queue pour faire de leur première fois un moment inoubliable. Toutefois, le temps de gâte, la mer se déchaîne et Leo n’est pas le gentil et doux garçon qu’il semble être… – Photos : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales / NakedSword

Mardi 17 juillet à minuit : The Deuce – Saison 1 : épisodes 1 à 4 (PeterFever)

Dans les années 1970 aux USA, des Asiatiques et des Latinos se lancent dans l’industrialisation du sexe…

Le pinkplus : Parodie de la série de James Franco The Deuce sur HBO, cette production très seventies de PeterFever met en valeur le sex-appeal des mâles asiatiques. (R)elire ici l’interview de Danny Z Zeeman, un producteur engagé.

Alex Chu et David Ace cherchent à se faire du blé en essayant d’intégrer une « agence » spécialisée dans les Asiatiques et dirigée par China Gold (Jessie Lee), un proxénète notoire. Repérés par son homme de main, Bandit (Ari Nucci), Alex et David se retrouvent dans la tanière du grand chef et de son comparse Silky Dick (FX Rios). Ils vont devoir démontrer leurs aptitudes… – Photos : The Deuce – Saison 1 : épisode 1 / PeterFever

Pour déterminer qui va en en premier tapiner dans la rue, Silky Dick baise à en faire gémir de plaisir David, China Gold lime le gosier de Bandit et Alex, tourne autour des baiseurs, avant de se faire lui-aussi prendre par Silky Dick… – Photos : The Deuce – Saison 1 : épisode 2 / PeterFever

Comparse et complice de China Gold, Silky Dick est aussi et surtout son amant vénéré… – Photos : The Deuce – Saison 1 : épisode 3 / PeterFever

Pour parfaire la formation d’Alex, Bandit prépare son cul pour qu’il puisse bien encaisser une grosse bite… – Photos : The Deuce – Saison 1 : épisode 4 / PeterFever

Mercredi 18 juillet à minuit : Hot Summers (JakeJaxson – CockyBoys)

C’est l’été et Ashton Summers est le meneur d’un groupe de beaux mecs qui ont juste envie de baiser tous les trous possibles. Quatre duos.

Le pinkplus : Très bon cru du label new-yorkais avec des modèles qui frôlent le sublime. Une des dernières scènes du Québécois Gabriel Clark avant l’annonce de sa retraite du X le 17 avril 2017.

Gabriel Clark et Ashton Summers parlent cul, et quand Gabriel demande à Ashton ce qu’il aime quand il se fait baiser, le joli biquet à une réponse explicite… – Photos : Hot Summers / JakeJaxson – CockyBoys

Tout commence dans les bois où Justin Dean se retrouve contre un arbre, le pantalon baissé et sa bite dure dans la bouche de Junior Fernandez… – Photos : Hot Summers / JakeJaxson – CockyBoys

Cory Kane a rencontré Kriss Karr sur un réseau social. Ils se sont chauffés en s’envoyant des photos très intimes. Après le virtuel, rien ne vaut le réel !!! – Photos : Hot Summers / JakeJaxson – CockyBoys

Benjamin Blue a les cheveux clairs et la peau plutôt pâle. Ashton Summers est brun à la peau briochée. L’attraction des différences donne alors lieu à une communion hyper sensuelle et profonde… – Photos : Hot Summers / JakeJaxson – CockyBoys

Jeudi 19 juillet à minuit : Addicted (Lucas Kazan Productions)

Tous sont accros à une seule chose : le sexe entre mecs ! Cinq duos, dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Le label italien Lucas Kazan Productions fête cette année ses 20 ans ! Et fidèles à eux-mêmes, les réalisateurs Lucas Kazan et Ettore Tosi ont une approche esthétique et non violente de la sexualité qui diffère de beaucoup d’autres. Le sexe n’en est que plus intense.

Leonardo Ricci, 22 ans, est addict au sexe. Alex Magnum kiffe les jeunes mecs naturels qui aiment se faire baiser. Les deux mecs font la paire ! – Photos : Addicted / Lucas Kazan productions

Andrea Fusco, 26 ans, avoue une dépendance au sexe. Son obsession ? Les hétéros qu’il rencontre au boulot, dans la rue. S’il parvient à se faire baiser par un de ces mecs, c’est l’extase absolue ! Marco saura le contenter… – Photos : Addicted / Lucas Kazan productions

Pietro Cattani, la bonne cinquantaine sexe, pompe et se fait sucer par Alex Magnum ! – Photos : Addicted / Lucas Kazan productions

C’est au tour d’Alexandro de s’occuper du petit cul d’Andrea Fusco… – Photos : Addicted / Lucas Kazan productions

Jean Franko domine de sa superbe virilité Devian Rouge… – Photos : Addicted / Lucas Kazan productions

Vendredi 20 juillet à minuit : Garçons faciles (Menoboy)

Quatre scènes avec des beaux mecs et des petits culs bombés comme des macarons. Les langues sont expertes, les culs sont faits pour être baisés et les bites sont droites et puissantes. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Menoboy fait un retour tendre et bandant sur PinkX !

Le matin, le taux de testostérone est au plus haut pour Tim Loux et Dylan et donne lieu à une baise inventive, chaude, sans violence ! – Photos : Garçons faciles / Menoboy

Dans une chambre d’hôtel, Jérôme James déploie tout son savoir faire pour faire cracher la grosse teub de Marian Veinti ! – Photos : Garçons faciles / Menoboy

Dylan prépare à manger pour un collègue de travail, Fabien Loops, quand débarque Théo Gent… – Photos : Garçons faciles / Menoboy

Kyle Jenner est en pleine révision quand son mec Pablo Bravo lui fait comprendre qu’il a une envie de baise irrépressible… – Photos : Garçons faciles / Menoboy

Samedi 21 juillet à minuit : Hole Belongs To Daddy (ButchDixon)

Qu’ils baisent sur un toit, dans un bureau, dans des chiottes ou dans un appart de luxe, les culs sont bombés et poilus, les bites massives et juteuses !

Le pinkplus : Excellente compilation de scènes sorties il a près de 10 ans. Une occasion de revoir certains des daddies musclés du X gay Britannique de l’époque, comme le Brésilien Carlo Cox et et le Belge Axel Ryder.

Carlo Cox et Ray Stone travaillent sur le toit d’un immeuble quand ils sont pris d’une envie irrépressible de baise… – Photos : Hole Belongs To Daddy / ButchDixon

Le chef d’entreprise Christian Torrent est furieux. Il se voit obliger de convoquer le salarié Ulysses Horbitti pour des propos inconvenants tenus devant des collègues. Il a en effet déclaré qu’il peut se taper n’importe quel personne qui est à côté de lui. Sa prétention peut lui coûter sa place. Mais il s’avère qu’Ulysses sait effectivement très bien s’y prendre avec les mecs. Son boss va tomber sous son charme… – Photos : Hole Belongs To Daddy / ButchDixon

Le musclé daddy Axel Ryder traîne dans les toilettes quand il tombe sur un mec torse nu, en slip, Jorge Ballantinos. Les deux mâles se jaugent, se chauffent et passent à l’action… – Photos : Hole Belongs To Daddy / ButchDixon

Drake sort de sa douche quand un jardinier, Tony Greco, attire son attention. Un jeu s’installe entre eux deux derrière la vitre avant qu’ils se rejoignent… – Photos : Hole Belongs To Daddy / ButchDixon

Dimanche 22 juillet à minuit : L’insatiable Enzo Lemercier (FrenchTwinks)

Il est jeune, beau et a un sacré bon coup de reins. Son nom ? Enzo Lemercier. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Modèle phare de FrenchTwinks, Enzo Lemercier est à l’honneur, avec pour partenaires des new cumers pleins de promesses comme Thomas Lecomte et Celian Meyer, mais aussi Paul Delay, primé aux Prowler European Porn Awards 2018 meilleur minet européen.

Nouveaux venus chez FrenchTwinks, Thomas Lecomte et Celian Meyer attendent le réalisateur/producteur Antoine Lebel pour un shooting photo. Espiègle, Enzo leur raconte qu’Antoine est toujours en retard et que c’est donc lui qui va s’occuper d’eux… – Photos : L’insatiable Enzo Lemercier / FrenchTwinks

Si Enzo et Paul Delay ont déjà tourné ensemble, c’était jusqu’alors que dans des plans à trois et +. Réunis à un apéro, ils ne résistent pas longtemps à la tentation… – Photos : L’insatiable Enzo Lemercier / FrenchTwinks

La taille de son sexe – 22 cm – décide habituellement pour Bastien Leray. Il s’est même dit qu’il ne pouvait être qu’actif. Mais Enzo voit clair en lui. Par le jeu de la domination, Bastien se soumet, ouvre les cuisses et s’offre à Enzo ! – Photos : L’insatiable Enzo Lemercier / FrenchTwinks

New cumer et cousin de Celian, Louis Meyer est initié au porno par Enzo. Ça commence par un massage… – Photos : L’insatiable Enzo Lemercier / FrenchTwinks

