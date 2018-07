Blake Mitchell : Quand travailler empêche de trouver l’amour ! Sniff…

Sur sa chaîne Youtube, le modèle super star d’HelixStudios Blake Mitchell (24 ans le 14 août) a évoqué le vendredi 13 juillet sa peine de ne pouvoir trouver l’âme sœur à cause de sa carrière porno. Ce faisant, il a libéré la parole de ceux qui souffrent également de solitude en raison de leurs conditions de travail dans des activités aussi diverses que celles de routier, militaire, coiffeur, infirmier, artiste, étudiant… Vouloir exceller dans une profession ou jongler avec des horaires de dingues afin de garder un ou plusieurs emploi et subvenir à ses besoins, cela n’équivaut-il pas à demeurer bien souvent seul ?



Voici ce que nous dit Blake :

– S’il lui arrive de discuter avec quelqu’un qui l’intéresse, la plupart du temps ça finit par une demande d’autographe ou de promotion pour telle ou telle chose.

– Sa célébrité pornographique joue encore en sa défaveur, car nombreux sont ceux qui se permettent de dire des choses qu’ils croient flatteuses – sur son allure et ses parties intimes -, alors que cela l’embarrasse et crée une distance.

– Il voyage souvent pour tourner des scènes avec un ou plusieurs mecs, scènes qui par la suite seront diffusées. Il estime que ce n’est pas juste de faire vivre ça à l’autre qui l’attend.

– Blake n’en continue pas moins sa carrière porno qu’il adore et il remercie tous ses fans pour leur soutien. Et de nous poser la question : « Un job n’a-t-il jamais empiété sur vos relations amoureuses ? »

Les Internautes ne répondent pas forcément. Certains se proposent d’être son boyfriend parce que eux l’accepteront tel qu’il est. Évidemment, bien foutu comme il est ! 🙂 – Photo : HelixStudios

D’autres lui conseillent de se trouver un autre acteur porno comme compagnon. Mais il l’a déjà fait avec le blondissime Casey Tanner. Mais ça n’a pas duré et ça ne le tente manifestement plus !… – Photos : HelixStudios

Il y en a aussi pour l’exhorter à quitter le X ou qui tiennent à le rassurer en rappelant qu’il a tout l’avenir devant lui. Mais ils sont quand même nombreux à vouloir partager leur même impossibilité d’être en couple à cause de leur métier :

« Je te comprends à 100%. Camionneur, j’ai traversé des situations identiques. J’étais 95% sur les routes. C’était possible de rencontrer un mec que j’aurais aimé. Mais j’aurais dû retourner au travail et à la fin il m’aurait quitté et serait allé avec un autre… J’ai conduit pendant 37 ans. Je suis en retraite maintenant. Et je ne connais personne qui veuille de moi. J’espère que tu auras plus de chance… »

Wayne May

« J’ai 30 ans, je n’ai jamais eu de boyfriend… et je pense que j’ai toujours considéré mon activité artistique comme le substitut de quelque chose que je perçois comme plus important, même si cela équivaut à refréner les émotions… »

getmedieval

« Actuellement je suis étudiant et je travaille pour payer mes études. Alors sortir avec quelqu’un n’est pas ma priorité car je n’ai ni le temps ni l’énergie pour. Et je ne pense pas que je serais heureux en ne voyant qu’à peine quelqu’un. Mais quand une semaine éprouvante se termine et qu’on es seul chez soi, c’est dur. Même si on parle avec de vrais amis ou avec ceux sur les réseaux sociaux, c’est chouette de venir à la maison auprès de quelqu’un. »

Niven McM

« Sous-marinier constamment en mission, il est problématique pour moi d’avoir une relation. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas sortir avec quelqu’un qui est absent pendant des mois. Ça craint ! Mais la personne qui est faite pour moi existe. Je fais de mon mieux pour présenter la meilleure version de moi-même et espérons que le vrai amour sera là un jour. »

Francisco Ramirez

« Ce n’est pas le job en lui-même, mais travailler en roulement et les week-ends fait qu’il m’a été virtuellement impossible de maintenir une relation, quelle qu’elle soit, depuis ces deux dernières années. Les seules personnes que je vois, sont celles avec lesquelles je travaille, et je n’ai pas besoin de plus de complication dans ma vie en trempant mon biscuit dans le personnel. Mais ce travail est ce qui m’a permis de poursuivre mes buts personnels, alors j’ai choisi de continuer à sacrifier ma santé sur l’autel du progrès jusqu’à ce que je ne puisse plus fonctionner… »

Alex Moore

Etc, etc…