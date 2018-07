« Kellerloch » : Le « Alice aux pays des merveilles » version gay et hard des Berlinois de Wurstfilm en illimité sur Pinkflix !!!

Premier film de Wurstfilm, studio berlinois fondé en 2004 par Jurgen Brüning qui a été l’un des cofondateurs du mythique label Cazzo, Kellerloch témoigne d’un âge d’or du X gay allemand. Entre le milieu des années 1990 avec Cazzo et la fin des années 2000 avec en plus Wurstfilm et Spritzz, sont sortis certains des pornos les plus incroyables mais vrais par leur ambition de sortir des sentiers battus et d’apporter une vision excitante et renouvelée du X gay. Réinterprétation gay et hard d’une Alice au Pays des merveilles de la baise, Kellerloch est dès aujourd’hui en illimité sur Pinkflix, seulement sur Pinx.EU, à partir de 1€99.

Il était une fois… Berlin renferme dans ses sous-sols des catacombes qui ont pour bouches de sortie et d’entrée la plupart des baisodromes de la Capitale allemande. Dans ce qui ressemble à un labyrinthe suintant le sperme, la sueur et le poppers, grouillent une population de serial fuckers. La plupart portent sur le front une lampe torche de mineur afin de se déplacer dans la pénombre et éviter des pièges. On n’y entre d’ailleurs pas forcément de son plein gré. Ainsi le blondinet Harald Fleischer, qui se rend pour la première fois dans un cinéma porno, gagne à un moment les toilettes et s’y enferme quand soudain un mécanisme se met en branle, les W.-C. devenant ascenseur. Le jeune homme se retrouve dans ces sous-sols où la baise non-stop règne en maître. De glory-holes se dressent des queues gonflées de sang, prêtes à cracher leur semence. Fleischer devient comme Alice aux pays des merveilles… des grosses bites. Pendant que des mains anonymes fouillent son intimité et lui posent une lampe torche sur le front, il caresse ces queues alléchantes, les sucent jusqu’à les faire juter. Il s’enfonce dans ce dédale orgiaque où il croisera des partouzeurs en pleine action, se fera prendre de force par trois queutards… et rencontra l’amour en la personne d’Andreas Stich qui lui-même vit des expériences qui le marqueront à tout jamais… – Photos : Kellerloch / Wurstfilm

Le pinkplus : Avec plus de quarante acteurs et figurants et une mise en scène coup de poing, Kellerloch visualise un univers fantasmatique au relent mystique. Un chef-d’œuvre du X qui célèbre la Communion dans et par le sexe !!!