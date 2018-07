Mon mari bisexuel a demandé ma permission pour me tromper avec des femmes !

Un homme gay américain a récemment découvert que son mari le trompait avec une femme – et a ensuite été demandé la permission de continuer à le faire.

Tout cela est arrivé à ce type sur Reddit, qui est venu demander conseil après avoir découvert que son mari bisexuel le trompait avec une femme!

« Je suis un gay de 30 ans, marié à un gars de la 40 ans qui s’identifie comme bi », écrit-il. « Il était marié à une femme avant moi et a un enfant. Nous sommes mariés depuis 4 ans et tout se passait bien jusque là. » Il y a quelques semaines, il m’a dit qu’il me trompait avec une femme qu’il a rencontrée grâce à son travail. Cela a été absolument dévastateur pour moi, mais j’ai été capable de le surmonter au cours des dernières semaines avec sa promesse que cela ne se reproduirait plus. Récemment, il m’a dit qu’il voulait aller voir ailleurs afin qu’il puisse voir les femmes sexuellement pour remplir cette partie de sa sexualité, mais ne veut pas que je couche avec quelqu’un d’autre. C’est assez dur pour moi d’entendre ça et à ce stade, il semble que si je ne lui permets pas cela il me quittera. Je suis gêné d’admettre ici mais je n’ai pas travaillé depuis que nous avons commencé à sortir ensemble et je compte sur lui financièrement, je ne sais pas combien il sera facile pour moi de retourner dans le monde des affaires avec un trou de 6 ans dans mon CV à mon âge. Nous avons un contrat de mariage qui dit que s’il me trompe, je reçois une pension alimentaire annuelle qui couvrirait généreusement mon loyer et ma voiture, de sorte que j’aurais le temps de me remettre sur pied. Cependant, je ne veux pas vraiment le quitter, j’imaginais des enfants avec lui, mais tout ça me tombe dessus maintenant 🙁 Suite à quelques conseils des commentateurs, le gars a décidé d’appeler son avocat et vérifier ses options. Puis il est revenu avec une mise à jour.

L’avocat a dit que le contrat de mariage avait une clause de moralité et que, puisqu’il m’a trompé, je peux prendre la moitié de tout ce qu’il possède, mais je ne veux pas lui prendre des millions. Mon avocat l’a informé de la situation. Moi, lui et les avocats se sont assis aujourd’hui. La clause de moralité est venue et juste pour m’assurer que je ne le poursuis pas pour tout, il m’a proposé de laisser ma voiture, de me donner une grosse somme d’argent en liquide et de transférer mon appartement secondaire à Tribeca à mon nom. Pas même près de la moitié de ce qu’il a mais c’est mieux que le contrat de mariage. Je vais me donner une semaine et commencer à postuler pour des emplois. La partie la plus difficile est qu’il va garder le chien 🙁