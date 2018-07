Je pensais que j’étais hétéro toute ma vie. Un homme en soirée a tout changé

Certains disent qu’il n’y a plus besoin d’étiquettes, alors que d’autres ne jurent que par être hétéro, ou gay. Et parfois, les choses ne font que prêter à confusion – quand un homme à une fête change tout votre point de vue sur votre sexualité.

Tout cela est arrivé à ce gars sur Reddit, qui essaie de donner un sens à ses sentiments. « Au fond, je pensais que j’étais hétéro « , écrit-il, « mais hier j’étais à cette fête et j’ai rencontré un gars … » Et les choses se sont compliquées…

« Il est assez attirant et extrêmement intelligent, que j’ai été très intimidé par lui tout le temps. Je me suis saoulée et j’ai réalisé que bavarder n’est pas la seule chose que je veux faire avec lui ce soir. Nous parlons depuis quelques heures et je dois admettre que je n’ai jamais été stimulé intellectuellement comme ça et que le simple fait d’être si malin avec moi m’a énormément enflammé. Je ne savais pas quoi faire de cette situation, donc en dehors d’être un peu coquette rien ne s’est passé, au moins à l’époque. Je me suis « accidentellement » retrouvée en train de partager un lit avec lui. Il s’est endormi et j’ai littéralement senti que je voulais me blottir contre lui, je n’avais jamais rien vécu de tel auparavant. Quoi qu’il en soit, mon cul ivre a cédé et je l’ai embrassé en espérant qu’il ne se réveillerait pas, il ne l’a pas fait (ou du moins n’a rien fait ) et je me sentais tellement bien que je voulais rester comme ça pour toujours. Quand je me suis réveillé, toujours blotti avec lui, je me suis dégonflé et je suis parti. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je ne sais pas ce que je veux de lui et je suis à peu près sûr qu’il ne veut rien de moi mais je suis assez confus car je ne peux m’empêcher de penser à lui. »

Vous auriez des conseils à lui donner ?

