« Bad For You » : Un clip « mapplethorpien » pour une house nostalgique d’un âge d’or du clubbing

Quand la musique, la voix et les images sont raccords pour témoigner de l’âge d’or d’un mouvement culturel gay, on jubile. Bad For You de l’artiste new-yorkais Merlot est non seulement une house mélodieuse qui puise dans le meilleur des productions et remixes des années 1980/1990, mais aussi un clip hommage à sa composante ethnique, son voguing et ses radicalités queer. Le duo de réalisateurs Santiago & Mauricio a en plus eu l’intelligence d’y intégrer l’esthétisme – tout à la fois académique et sulfureux – de Richard Mapplethorpe, photographe indissociable de la communauté LGBT depuis les années 1980…

What you want mmm, I can provide it

What you got, No I can’t live without it

And every time I see you, you look at me like you’re over us

Stay with me, I’ll try and make you happy

If you leave, I’ll have the same reaction

And even though I’ll say it, I won’t mean it when it’s not enough

But I can’t go on pretending baby

I can’t move along protecting you

And no I can’t go any faster baby

When I run away from you

Tell me what you need, tell me what you like

I won’t give a damn, let me waste your time

I’m not gonna change baby, through and through

Cuz’ I’m bad for you, cuz’ I’m bad for you

I might like you but I like me better

You might miss me but you won’t forget it

Cuz’ every time you think of me you’ll realise you weren’t bad enough

But I can’t go on pretending baby

I can’t move along protecting you

And no I can’t go any faster baby

When I run away from you

Tell me what you need, tell me what you like

I won’t give a damn, let me waste your time

I’m not gonna change baby, through and through

Cuz’ I’m bad for you, cuz’ I’m bad for you

Paroles & Musique : Merlot