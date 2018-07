Amitiés et sexes bien membrés au programme de la semaine du 23 au 29 juillet sur PinkX

PinkX rediffuse le meilleur de son programme cet été. Cette semaine, (re)profitez des compétiteurs sexuels de UKHotJocks, TitanMen et FrenchTwinks, ainsi que d’autres beaux mecs hyper exhibs !

Lundi 23 juillet à minuit : Yard (UKHotJocks)

Huit jeunes compétiteurs sexuels en bottes et jock-straps s’affrontent. Quatre duos.

Le pinkplus : Les mecs oublient la caméra pour nous offrir des performances sexuelles de haut vol ! Difficile de retarder ses éjaculations multiples !

Dmitry Osten soumis à Tyler Underwood ! – Photos : Yard – UKHotJocks

Andro Maas à fond dans Rico Fatale ! – Photos : Yard – UKHotJocks

Le cul de rugbyman de Lee Paris galvanise les ardeurs de Dmitry Osten… – Photos : Yard – UKHotJocks

Gabriel Phoenix fin prêt pour satisfaire l’envie de grosse queue de Koby Lewis ! – Photos : Yard – UKHotJocks

Mardi 24 juillet à minuit : Man Handle 2 (CockyBoys)

De beaux corps musclés faits pour la baise… Quatre duos.

Le pinkplus : Belle brochette de CockyBoys, dont Boomer « très grosse bite » Banks et Tayte Hanson dans une scène en extérieur vivifiante !

Topher DiMaggio et Liam Riley se sont rencontrés la première fois à Los Angeles … Topher nous dit que Liam est le garçon le plus doux qu’il ait jamais touché. Liam aime quand on le flatte et qu’on s’occupe de son corps… – Photos : Man Handle 2 / CockyBoys

Arad Winwin est super content de tourner pour CockyBoys et avec Allen King. L’Iranien connait déjà l’Espagnol et il sait que ça se passera très bien entre eux ! – Photos : Man Handle 2 / CockyBoys

Boomer Banks et Tayte Hanson se sont rencontrés il y a deux ans lors d’une soirée à New York. Ils ont été heureux de se retrouver quelque mois plus tard lors des Grabbys. Ils n’avaient toutefois jamais encore baisé ensemble. CockyBoys leur offre l’occasion de rattraper le temps perdu… – Photos : Man Handle 2 / CockyBoys

Taylor Reign aime les mecs plus âgés car il pense qu’ils sont beaucoup plus doués sexuellement et qu’ils ont de plus grosses queues. Manuel Skye aime les mecs plus jeunes, plus vifs… – Photos : Man Handle 2 / CockyBoys

Mercredi 25 juillet à minuit : Out! (TitanMen)

En révélant son homosexualité, la légende du base-ball A.J. Benson (Jesse Jackman) est une force inspiratrice pour d’autres… Quatre duos.

Le pinkplus : Titan excelle dans les pornos qui touchent aux institutions américaines. On se souvient de Cauke For President et du outing du candidat conservateur à l’élection présidentielle américaine. Avec Out!, Titan s’attaque au base-ball. Crédible, le scénario est porté par des acteurs porno qui savent jouer la comédie. Et il y a même ces images de joueurs rappelant les vignettes Panini à collectionner… 😉

Pro du base-ball, l’entraîneur A.J. Benson a décidé de faire publiquement son coming-out. Mais avant, il a un besoin urgent à satisfaire avec Dave Decker (Nick Prescott)… – Photos : Out! / TitanMen

A.J. Benson n’est pas le seul gay de l’équipe. Un massage prodigué par l’entraineur Tony Snow (Diesel Washington) dérape pour le plus grand plaisir de Jake Strikland (Eric Nero)… – Photos : Out! / TitanMen

Le coming-out d’E.J. Benson se diffuse et a des effets révélateurs sur l’équipe. Le jeune joueur Josh Conroy et le coach Hayes ne peuvent plus cacher leur attirance réciproque… – Photos : Out! / TitanMen

Le journaliste sportif Jim Weaver (Dallas Steele) fait lui aussi une révélation à A.J. Benson… – Photos : Out! / TitanMen

Jeudi 26 juillet à minuit : Hey taxi prends-moi ! (HPG)

Quand un chauffeur de taxi décide d’organiser une partouze pour fêter ses 35 ans, il n’a qu’à se servir dans la clientèle ! 🙂

Le pinkplus : Le new cumer LMDK !

Vendredi 27 juillet à minuit : Hung ’N’ Horny (ExtraBigDicks-PrideStudios)

Eh, oui ! Un moins bien membré que son partenaire peut très bien le baiser profond !!! 🙂 Cinq duos.

Le pinkkplus : En avoir une bien plus grosse conduit-il à endosser forcément le rôle d’actif ? La pression gay est effectivement grande pour que tout mâle TTBM corresponde au fantasme de l’enculeur performant. La réalité humaine se joue heureusement du conformisme comme nous le rappelle Hung ‘N’ Horny.

Chasen Hart (23 cm) se fait prendre par Dallas Reeves (19 cm) – Photos : Hung ‘N’ Horny / ExtraBigDicks-PrideStudios

Jessie Alain (23 cm) encule Jon Estevez (bite beaucoup plus petite) – Photos : Hung ‘N’ Horny / ExtraBigDicks-PrideStudios

Mario Costa (24 cm) empale Micah Andrews (19 cm) – Photos : Hung ‘N’ Horny / ExtraBigDicks-PrideStudios

Christian Wilde (20 cm) à fond dans Dylan Roberts (19 cm) – Photos : Hung ‘N’ Horny / ExtraBigDicks-PrideStudios

Parker Perry (23 cm) baisé par Rod Daily (17,5 cm) – Photos : Hung ‘N’ Horny / ExtraBigDicks-PrideStudios

Samedi 28 juillet à minuit : Hairy Dads (MenOver30-PrideStudios)

Ils ont passé 30 ans et n’en sont pas moins plein de vigueur et d’envies à satisfaire ! Quatre duos.

Le pinkplus : De très bons baiseurs, avec le grand prix de l’éjac pour le beau barbu et tatoué Mario Cruz.

Allongés sur un lit, Cesar Rossi et Trey Turner matent un film de cul. Mais bien vite ils passent au live en mode auto-reverse… – Photos : Hairy Dads / MenOver30-PrideStudios

Mario Cruz offre un cadeau à Cesar Rossi pour son anniversaire. Mais Cesar est déçu. Ce qu’il veut, c’est la belle bite virile de Mario ! – Photos : Hairy Dads / MenOver30-PrideStudios

Max Cameron est très triste et n’arrive pas à se consoler. Heureusement Jason Barr arrive, l’embrasse, la vie reprend le dessus… – Photos : Hairy Dads / MenOver30-PrideStudios

Joey Doves est toujours pendu à son Smartphone. Buddy Mason aimerait qu’il s’occupe de lui, en commençant pas un massage par exemple… – Photos : Hairy Dads / MenOver30-PrideStudios

Dimanche 29 juillet à minuit : Après le sport le réconfort (FrenchTwinks)

Quand on pratique un sport impliquant d’être à plusieurs, des émotions et désirs se font immanquablement jour… 🙂 Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Les combats sexe dans la mousse ! 🙂

Pas encore homologué par le comité olympique, le « combat de minets nus dans la mousse » a déjà séduit Abel Lacourt et Ryan Marchal… – Photos : Après le sport le réconfort / FrenchTwinks

… Ainsi qu’Enzo Lemercier et Mattéo Lavigne ! – Photos : Après le sport le réconfort / FrenchTwinks

Après s’être entraînés dans la piscine, Ryan Marchal et Jonathan Garnier s’éclatent dans les vestiaires… – Photos : Après le sport le réconfort / FrenchTwinks

Gabriel Lambert et Abel Lacourt commencent à baiser dans les vestiaires quand ils sont rejoints par Jonathan Garnier… – Photos : Après le sport le réconfort / FrenchTwinks

