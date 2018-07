L’un des meilleurs perchistes au monde est un roux, gay et sexy

Rencontrez Shawn Barber. C’est un perchiste canadien de 23 ans qui détient actuellement un titre mondial aux Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF, qu’il a remportés en 2015. Fait à noter dans le monde du sport de haut niveau Il est ouvertement gay et en plus de ça il est roux et très mignon !

L’un des meilleurs perchistes au monde est un roux très mignon et gay. Il peut se propulser plus haut que n’importe qui d’autre sur la planète – 5,93 mètres (19,4 pieds)! peut être pas aussi haut que notre Renaud Lavillenie national mais tout de même.

Barber a fait son coming out très discrètement plus tôt cette année sur Facebook, disant aux fans qu’il était « gay et fier ».

« Gay et fier! Merci à mes parents d’être un si grand soutien. Je continue de grandir en tant que personne et j’ai un grand groupe de soutien. Mes parents sont mon plus grand soutien et m’ont beaucoup aidé récemment. Pour mes amis, vous êtes toujours mes amis et je vous aime aussi! »

Depuis lors, il n’a pas encore parlé de sa sexualité ou de ses relations de coiyoke ni donné d’interview à aucun média.

Barber se bat actuellement pour conserver son titre lors des matchs du Championnat du monde d’athlétisme de l’IAAF cette année. Il vient de devenir l’un des 12 voltigeurs à se qualifier pour les finales.

Découvrez Barber en action …