« Rise Up » : Quand les porn stars gays inspirent des romans pour jeunes adultes

Comment ne pas faire le rapprochement ? Alors que le roman pour ado de Becky Albertalli, Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, a donné lieu à l’adaptation cinématographique Love, Simon, considérée comme le premier teen movie ayant comme premier rôle un personnage gay, HelixStudios se lance dans l’édition de romans pour « jeunes adultes« . Plus exactement, le label X gay américain a recours à l’auteure Taylor Saracen pour écrire Rise Up, une série qui romance la biographie de ses modèles emblématiques. L’objectif officiel est « d’illuminer les tournants décisifs que vivent les jeunes LGBTQ« . Le premier numéro, His Own Way Out, a pour héros un jeune Blake Mitchell. L’histoire ? Harcelé au collège à cause de sa bisexualité, il s’adonne à la drogue et multiplie les mauvaises fréquentations. Sa foi en l’avenir lui permettra toutefois de s’en sortir en étant pleinement lui-même…

La jaquette soft du bouquin n’est pas un hasard…

Interrogée sur le contenu pornographique de ses romans, Taylor Saracen répond sur le blog d’Helix qu’il ne faut pas y compter. En tout cas pas dans les premiers numéros de la série. Elle cherche à s’émanciper du fantasme masturbatoire auquel on veut trop souvent cantonner les porn stars gays et montrer leur richesse intérieure. Elle les voit aussi comme des modèles pour la génération Y (personnes nées entre 1980 et l’an 2000). Une jeunesse plus conciliante, plus fluide, plus au fait qu’on peut s’épanouir dans des domaines non conventionnels.

La romancière et Blake Michell sont actuellement en tournée dédicaces aux USA.

Hum… Helix n’aurait-il pas pour but de voir les romans édulcorés de Saracen servir de scénarios pour des films ou une série TV tout public ? À suivre…