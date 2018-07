Britney Spears a craqué pendant un concert à cause d’un fan

Quoiqu’on en dise le règne de Britney Spears continue. Après sa brillante résidence à Las Vegas, la diva pop est en tournée en Amérique du Nord. Elle a fait trois concerts à guichets fermés à Atlantic City au Borgata Hotel Casino and Spa. Les critiques sont plutôt positives, mais, une vidéo tournée sur Internet n’a rien à voir avec sa performance. Au moins pas sa performance prévue.

Un super fan, Zachary Gordon-Abraham, était assis au premier rang. Au moment de l’intro de « Gimme More », Gordon-Abraham ne pouvait pas s’en empêcher. Avec un timing parfait pendant un silence dans la musique, Gordon-Abraham a crié, « Qui est-ce? » Cela a fait sourire Spears et rire fort, mais elle est revenue à son concert avant de livre sa phrase emblématique, “It’s Britney, bitch.”

Nous ne pouvions pas être là, mais heureusement pour nous la vidéo est sur l’Instagram de Gordan-Abraham. La vidéo a amassé près de 30 000 vues !

« Je suis un grand fan depuis » Baby One More Time « est sorti. J’étais si petit et je suis tombé amoureux », a déclaré le Québécois de 22 ans à Queerty. «Je l’ai vue plusieurs fois en live et je voulais vraiment l’a voir sans dépenser 2 500 $. Je connaissais la liste des sets et j’ai vu ‘Piece Of Me’ à Las Vegas, donc je savais que cette partie de ‘Gimme More’ était l’occasion parfaite de crier quelque chose. J’ai débattu sur plusieurs choses comme « Hit me baby » ou le typique « je t’aime! »

Gordon-Abraham explique: «J’ai décidé de crier:« Qui est-ce? »À ma grande surprise, Britney m’a regardé droit dans les yeux et a rigolé. Ses danseurs m’ont tous regardé et ont ri avec Britney avant de se lancer dans la chorégraphie ‘Gimme More’. Et quand elle a dit: “It’s Britney, bitch.”, elle l’a dit de cette façon, avec un joli petit coup d’oeil, comme une réponse solide à mon, ‘Qui est-ce?’

Gordon-Abraham traite ce moment pour tout ce que ça vaut. Il vend actuellement un t-shirt sur son Instagram pour 30 $ qui comporte sa question sur le devant et sa ligne emblématique sur le dos.

« C’était sans aucun doute l’un des meilleurs moments de ma vie. »