Pourquoi Demi Lovato est une icône LGBT ?

Demi Lovato est une héro des temps moderne. Alors que de nombreuses célébrités ont peur de dire quelque chose de controversé de peur de nuire à leur marque, la chanteuse « Sorry Not Sorry » a utilisé sa plateforme pour parler de sa sexualité et de ses problèmes de santé mentale et de dépendance.

Demi, qui est maintenant stable et éveillée à l’hôpital après avoir souffert d’une surdose de drogue hier (24 juillet), a été intrépide dans son activisme malgré son enfance. La star de 25 ans a fait son coming out en octobre dernier. « J’aime la liberté de pouvoir flirter avec qui je veux. » a -t-elle déclaré.

Mais bien avant de parler de sa sexualité, la chanteuse a mené la lutte pour les droits des LGBT, comme le montre GLAAD qui lui a décerné son prix Vanguard en 2016.

Quand elle a décroché son prix, elle a dit que cela signifiait «plus que n’importe quel prix de musique» et qu’elle a commencé à parler en grandissant au Texas, où les personnes LGBT ne sont pas vraiment acceptés.

« J’ai grandi avec des amis homosexuels et j’avais peur de sortir », a-t-elle déclaré à la foule avant de dire que les relations entre personnes du même sexe faisaient simplement partie de la vie.

C’est l’amour, et les gens méritent de pouvoir aimer ce qu’ils veulent aimer « , a déclaré Demi.

La vidéo de sa chanson à succès « Really Do Not Care » de 2014 a été filmée lors de sa performance durant la marche de Los Angeles et mettait en vedette un couple de lesbiennes embrassant et dansant avec des activistes transgenres.

Elle a également fait campagne en faveur du mariage homosexuelle avant sa légalisation aux États-Unis en 2015, notamment en devenant le visage de l’Initiative américaine pour l’égalité en matière de mariage de Human Rights Campaign.

En 2014, elle s’est montrée découragée face à la critique de deux de ses danseurs masculins, dont l’un était nu devant une photo du visage du président Poutine sur ses parties génitales. Et la star a été tout aussi courageuse en parlant de sa santé mentale, révélant quand elle était encore adolescente qu’elle souffrait de dépression, de boulimie.

À plusieurs reprises, elle a expliqué que ses combats lui avaient permis de se soigner elle-même avec des drogues dures et de se faire du mal avec de l’alcool. Elle avait même offert des séances de thérapie de groupe gratuites aux fans avant sa tournée mondiale cette année.

Avec toutes ces histoires c’est pourquoi il est tellement inspirant de la voir annoncer plus tôt cette année qu’elle avait six ans de sobriété – et pourquoi c’était encore plus dur de savoir qu’elle n’était plus sobre depuis quelques mois!

Il est extrêmement important pour les fans et le public de voir une chanteuse queer visible comme Demi, qui insiste constamment pour faire accepter et comprendre sur de nombreux fronts en montrant ses cicatrices au monde entier.

Nous espérons que les événements d’aujourd’hui nous ont tous rappelé de ne pas la prendre pour acquis.