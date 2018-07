Du plaisir centimétré + de 20 au programme de la semaine du 30 juillet au 5 août sur PinkX

PinkX rediffuse le meilleur de son programme cet été. Cette semaine, (re)profitez des jeux sexuels des FrenchTwinks, des plans cul de Guillaume Wayne ainsi que d’autres ébats percutants !

Lundi 30 juillet à minuit : Petits jeux entre minets (FrenchTwinks)

Les FrenchTwinks ont l’art de bien s’amuser ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Du frais, du joli et de la fougue, avec un zest de perversité. Enzo Lemercier se bonifie film après film !!

Mattéo Lavigne, Ryan Marchal et Abel Lacourt jouent au « strip dice » et Mattéo, « le grand perdant« , aura droit à deux belles queues ! – Photos : Petits jeux entre minets / FrenchTwinks

Enzo Lemercier et Gaetan Phoenix jouent d’une façon très personnelle au « Touch My Body Challenge »… – Photos : Petits jeux entre minets / FrenchTwinks

Gabriel Lambert et Ryan Marchal dans un jeu de voyeur/acteur… – Photos : Petits jeux entre minets / FrenchTwinks

Gabriel Lambert et Jonathan Garnier dans des joutes SM avec cravaches… – Photos : Petits jeux entre minets / FrenchTwinks

Mardi 31 juillet à minuit : Zob in Job (FrenchTwinks)

Quand ça part en couilles au travail, les FrenchTwinks répondent présents. Cinq duos.

Le pinkplus : Zob in Job rappelle que l’attraction physique a toujours été plus forte que tout règlement intérieur d’entreprise et code de déontologie, surtout quand les intéressés ont la fouge virile d’un Chris Loan ou les jolis traits d’un Camille Kenzo !!!

Camille Kenzo (cheveux décolorés) est un apprenti électricien qui ne semble vraiment rien comprendre au métier. À se demander s’il ne fait pas exprès pour que son maître d’apprentissage, Alexis Tivoli (cheveux décolorés et lunettes au nez) s’occupe en profondeur de son cas 🙂 – Photos : Zob in Job / FrenchTwinks

Le jeune et joli Angel Diaz est lui aussi un apprenti vraiment pas débrouillard avec les tournevis, mais déjà pro pour d’autres activités 🙂 Son patron, le beau et viril Chris Loan, apprécie !!! – Photos : Zob in Job / FrenchTwinks

Camille Kenzo a plus d’une corde à son arc ! Il est désormais un coiffeur des plus audacieux avec son client, le beau Paul. Mais son professionnalisme ne dure qu’un temps et il saute sauvagement Paul !!! – Photos : Zob in Job / FrenchTwinks

Chris Loan réserve aussi des surprises. Il est également médecin. Il est toutefois toujours aussi sexe et avide de cul frais : après avoir ausculté le blondinet Yoan Desanges, il le baise à fond ! – Photos : Zob in Job / FrenchTwinks

Vincent Tyle est désespéré. S’il veut avoir son bac, il doit faire des progrès en maths. Il fait donc appel à un prof particulier, Edouard Kate. Brun, barbu, tatoué… Mon dieu qu’il est sexe !!! Les cours de maths attendront 🙂 – Photos : Zob in Job / FrenchTwinks

Mercredi 1er août à minuit : Best Buddies (Falcon Studios)

De beaux mecs partagent une maison et chaque pièce va connaître son heure de baise. Quatre duos.

Le pinkplus : La versatilité de Billy Santoro et Ryan Rose ! Un porno qui fait une très bonne pub pour la colocation. Elle présente tellement d’opportunités sexuelles… si on choisit bien ses amis ! 🙂

Billy Santoro rentre du boulot et trouve son coloc Ryan Rose affalé sur le sofa, en train de regarder la télé. Un SMS, une visite, et Ryan accueille Brandon Jones. Les deux hommes vont dans la chambre pour y faire l’amour en commençant par des baisers, des pipes et deux doigts dans le cul pour Brandon ! – Photos : Best Buddies / Falcon Studios

Quand Ryan rentre à son tour dans l’appart, c’est pour découvrir Billy très affairé avec Logan Vaughn… – Photos : Best Buddies / Falcon Studios

Bobby Clark, le troisième coloc, passe une commande et c’est un très sexy barbu qui rapplique : Nick Sterling… – Photos : Best Buddies / Falcon Studios

Ryan et Billy, qui se tournaient autour depuis un moment, passent finalement à l’acte… – Photos : Best Buddies / Falcon Studios

Jeudi 2 août à minuit : Les Plans Culs De Jessy et Guillaume (GayFrenchKiss)

Jessy Uncut et Guillaume Wayne ne s’ennuient jamais ! ils ont toujours un plan d’avance et parfois ils se rencontrent pour coincer un troisième. Deux trios et trois duos.

Le pinkplus : Un film amateur français qui bénéficie d’un casting bandant. Et avec le sympathique Guillaume Wayne, les capotes sont 100% taille XL ! 🙂

Vendredi 3 août à minuit : Desert Getaway (Falcon Studios)

Dans un site naturel désertique, la lumière caresse les corps musclés de nos Falcon Boys et la chaleur va les stimuler pour s’ébattre comme des dieux du sexe.

Le pinkplus : Les tournages en extérieur ! Ils offrent des plans différents de ce qu’on a l’habitude de voir. À noter dans le casting Jonah Fontana qui s’est marié en avril dernier au Mexique avec la porn star Aleks Buldocek.

La chaleur sèche du désert à renforcer les pulsions sexuelles de Jacob Peterson et Jonah Fontana… – Photos : Desert Getaway / Falcon Studios

Gabriel Cross, notre petit English boy, en kiffe pour pour le grand Américain Ryan Rose. Après une ballade dans le désert et quelques photos prises de la bite de Ryan par Gabriel, ils sont de retour au ranch pour passer à l’action. Et en plein désert, vous pouvez hurler votre plaisir personne ne vous entend ! 😉 – Photos : Desert Getaway / Falcon Studios

Ryan Rose et JJ Knight vont se baiser chacun leur tour, se livrant avec perversité à la compétition de l’actif le plus brutal ! – Photos : Desert Getaway / Falcon Studios

Derek Bolt est installé dans son canapé torse nu, bermuda et un livre entre les mains. Gabriel Cross a une envie pressante et vient s’installer à coté du musclor, ferme le livre et plus encore… – Photos : Desert Getaway / Falcon Studios

Petit module bien foutu, Sebastien Kross aime bien s’enfoncer dans les mecs plus grands que lui. JJ Knight est OK pour recevoir ses fougueux coups de reins ! – Photos : Desert Getaway / Falcon Studios

Samedi 4 août à minuit : Slam That Hole (Hot House)

Les mots sont inutiles quand on est en chaleur. Seuls comptent le langage du corps et la cambrure des reins. Les mâles en rut percutent direct !!! Quatre duos.

Le pinkplus : Tegan Zayne dans deux scènes ! La bite de Noah Donovan est vraiment grosse ! Et on retrouve Brian Bonds qui fait le buzz depuis le 10 juillet et sa demande en mariage à l’issue d’un gang-bang !!!

Tegan Zayne offre son cul légèrement poilu aux doigts et à la grosse bite de Jimmy Durano… – Photos : Slam That Hole /Hot House

La chibre énorme de Noah Donovan fait le bonheur de Brian Bonds… – Photos : Slam That Hole /Hot House

Logan Moore et Buck Richards en mode flip-flop ! – Photos : Slam That Hole /Hot House

Tegan Zayne aime le changement tout en restant fidèle à ses habitudes : les bites bien calibrées. Il va kiffer celle de Derek Atlas ! – Photos : Slam That Hole /Hot House

Dimanche 5 août à minuit : Slicked Up (Hot House)

Des hardeurs, muscles saillants, grosse teub et look harnais et jock très sexe, savent non seulement en mettre plein la vue lorsqu’ils s’enculent, mais aussi quand ils lèchent des culs !

Le pinkplus : Un spécial léchage de cul, avec des moments exceptionnels, comme lorsque Brendan Phillips se crache dans sa propre bouche pendant qu’il se fait baiser par Ryan Rose.

Sebastian Kross est en mode dominateur, poignet de force, harnais de torse, short latex noir brillant avec coquille détachable. Il va très vite déloger sa queue par le trou prévu et il va la donner à téter à Brayden Allen… – Photos : Slicked Up / Hot House

Woody Fox est blanc, Josh Conners est métis avec un short/chap lycra qui met son joli cul en valeur. Woody ne s’y trompe pas et va savourer de la langue experte cet orifice tentateur… – Photos : Slicked Up / Hot House

Harnais de torse et bite dressée sortant de leur short avec zip avant pour le Black Micah Brandt et Brayden Allen ! Le cul de rugby man de Brayden existe terriblement Micah qui le pénètre de sa langue puis de sa bite. Puis c’est au tour de Brayden de déguster le cul de Micah… – Photos : Slicked Up / Hot House

Ryan Rose est en harnais total de maitre, Brendan Phillips est en moonshine ouvert pour la bite aussi… – Photos : Slicked Up / Hot House

Retrouvez PinkX la chaîne 24/24 sur le site PinkX.EU. PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.