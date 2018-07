Que du bonheur : Le réchauffement climatique fait grossir les pénis !

À toute chose malheur est bon ! Alors qu’il se dit que l’humanité scie la branche sur laquelle elle est en détruisant son environnement, une nouvelle inespérée surgit du Net : l’augmentation de la température, avec ces canicules de plus en plus fréquentes à cause de l’anthropocène, aura des effets positifs sur la taille de nos pénis. Ou dit autrement, plus il fera chaud, plus les bites seront grosses et dures. Que du bonheur, n’est-ce pas ?! 😉



C’est sur le site MEL que l’urologue Dudley Danoff donne une explication anatomique et physiologique à ce phénomène : la vasodilatation. Plus les degrés montent, plus les vaisseaux sanguins se dilatent et plus le sang circule. Les sexes en érection sont plus gros que lorsqu’ils sont dans un environnement plus frais. D’où la confirmation d’une impression qu’on est nombreux à avoir constatée : en été, notre queue est effectivement plus veinée, plus épaisse, que lorsqu’il fait froid. Et combien gagne-t-on de centimètres ? Danoff répond que c’est impossible à quantifier. Mais que les bites grossissent et durcissent naturellement au maximum des possibilités de chacun.

Malgré cette bonne nouvelle (pas vraiment), il ne faut pas oublier que le réchauffement climatique touche la planète entière, des feux en Suède et en Grèce, la montée des eaux. Ne pourrait-on pas mettre le pénis de côté et penser à une meilleure planète pour tous ?

Photo tirée de Desert Getaway, une production ensoleillée de Falcon Studios. Les queues déjà alléchantes y sont forcément plus volumineuses, chaleur oblige 🙂 À voir cette semaine sur PinkX.