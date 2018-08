Logan McCree : L’ex-porn star gay roule désormais pour les mouvements antiféministes de libération masculine !

De son vrai nom Philipp Tanzer, Logan McCree (40 ans) a incontestablement marqué de son empreinte visuelle, performative et sentimentale l’industrie du porno gay. Consacré meilleur acteur et meilleur performeur en 2009 et 2010 lors de différents Awards du X, l’Allemand a vécu une histoire d’amour médiatisée avec la porn star Vinnie D’Angelo. Il n’en a pas moins revendiqué sa bisexualité en faisant des déclarations polémiques depuis qu’il s’est établi en octobre 2013 dans un village perdu du nord de l’Écosse. Il a ainsi pu tweeter en janvier 2015 qu’il avait « perdu sa carte d’abonnement gay » et en mars 2016 qu’il cherchait une femme pour fonder une famille : « Je ne peux qu’imaginer avoir une histoire d’amour avec une femme. Je pense qu’on ne peut se sentir chez soi que lorsqu’on a une famille et j’y travaille. C’est juste qu’il est difficile de trouver ici une femme. » sic. Mais entre-temps, en mai 2015, il avait fait un comeback chez Raging Stallion où il disait s’être éclaté… pour finalement affirmer qu’il ne tournerait plus jamais. Cette fois-ci il va encore plus loin dans la négation de ce qu’il fut, ou du moins de l’image qu’on avait de lui. Alors qu’il avait révélé dès le début de sa notoriété combien il avait été marqué à 16 ans par l’assassinat de sa mère par son second mari, il milite désormais pour des mouvements antiféministes de libération masculine.

Lors de l’International Conference on Men’s Issue qui s’est tenue à Londres le 20-22 juillet dernier, Tanzer/McCree est heureux de se prendre en selfie avec Karen Straughan, l’intellectuelle canadienne qui se définit elle-même « antiféministe et militante des droits des hommes« … Photos : Logan McCree

Au journaliste de Vice qui l’a interrogé sur son militantisme, l’ex-hardeur se justifie : s’il défend depuis toujours l’égalité entre les sexes et les genres, il a un problème avec la plupart des actuelles féministes qui, tout en proclamant que les femmes sont des victimes du patriarcat, prônent un égalitarisme qui ne serait en fait qu’une liste de privilèges réservés aux seules femmes. Le droit de garde généralement refusé au père est l’un des exemples les plus criants de cette inégalité selon Tanzer/McCree. Sa plus grande peur est d’ailleurs qu’on le prive de ses enfants. Questionné sur sa vie privée, il répond pourtant n’avoir ni femme ni enfant. OKAY… Bien du courage à celle qui voudra de lui. L’ex-porn star apparaît comme un homme seul, compliqué, ne faisant plus la différence entre réalité et imaginaire. Est-ce trop dur pour lui de reconnaître que sa seule vraie histoire d’amour l’a été avec un homme, Vinnie D’Angelo ? – Photo : Porn Stars In Love / Raging Stallion Studios