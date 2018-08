Étude : Plus on regarde du porno, plus on devient croyant !!!

Alors qu’au sein des Églises les révélations ne manquent pas sur la sexualité débridée de religieux, que des notables qui n’ont en bouche que les mots « Dieu », « Famille » et « Tradition » se voient mêler à des scandales sexuels retentissants, on s’interroge. Pourquoi jeter l’opprobre sur d’autres alors qu’on fait pareil, voire pire ? Une partie de la réponse est simple : critiquer les dites « turpitudes » des autres est le meilleur moyen de dissimuler les siennes ! Par conséquent, aussi paradoxale qu’elle soit, la conclusion d’une étude publiée il y a deux ans n’étaient pas totalement surprenante. Le professeur de sociologie de l’université d’Oklahoma Samuel L. Perry y affirme en effet que plus on regarde du porno plus on devient croyant. WOAW !!! 🙂 Les dignitaires religieux et autres élus conservateurs devraient donc dire merci à l’industrie du porno au lieu de chercher à l’interdire. Grâce à nos offices rendues, nous leurs amenons des fidèles à la foi revigorée !!! 🙂 🙂

Le professeur Samuel L. Perry s’est appuyé sur Portraits of American Life Study, grande enquête menée en 2006 et 2012 sur la religiosité aux États-Unis. Les mêmes 1314 personnes avaient été questionnées sur leur vie intime, notamment sur :

– leur consommation de films pornographiques.

– leur présence à des offices religieux.

– leur foi.

Recoupées par Perry, ces informations laissent apparaître deux choses :

– En principe, les croyants qui regardent du porno manifestent de moins en moins leur religiosité. Cela n’est pas surprenant pour le professeur qui s’est exprimé ainsi chez Complex : « À cause de la culpabilité et de la honte souvent associées à l’utilisation de contenu pornographique, particulièrement chez les Américains très religieux, je m’attentais à ce que cette l’utilisation de la pornographie aille de pair avec un niveaux moindre de religiosité au fil du temps. »

– Mais les individus qui en regardent « beaucoup », c’est-à-dire au moins une fois par semaine selon le professeur, sont au contraire devenus plus croyants. Perry explique ainsi ce paradoxe : « Ces gens peuvent se dire quelque chose comme : OK, Dieu, il se peut que je te désobéisse sur cette partie de ma vie, mais regarde toutes les choses religieuses que je fais ici, sur terre. » Il évoque également que « certaines personnes qui expriment d’une façon compulsive leur participation religieuse sont les mêmes gens qui peuvent être compulsifs dans d’autres parties de leurs vies, comme l’utilisation de contenu pornographique. »

Plus d’un siècle plus tôt, Huysmans – essayiste et romancier décadent converti au catholicisme – résumait tout cela dans cette phrase : « De sa patte crochue, le démon m’a conduit vers Dieu. » 🙂

