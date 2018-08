De la tendresse et du hard au programme de la semaine du 20 au 26 août sur PinkX

PinkX rediffuse le meilleur de son programme cet été. Cette semaine, (re)profitez de Mickey Taylor pénétré par les + de 25 cm de Boomer Banks, de Doryann Marguet et Mathieu Ferhati en mode bi et d’autres beaux mecs en demande de sensations fortes !

Lundi 20 août à partir de minuit : Young & Hung (CockyBoys)

Ils sont jeunes, bien montés et aiment donner du plaisir et en recevoir. Quatre duos.

Le pinkplus : les baises sont naturelles avec une mention spéciale au duo Frankie V. / Justin Brody. Ils nous offrent une leçon de baise d’un rare niveau. Justin est un actif avec un grand A !

Calvin Banks apaise à la force de sa grosse teub les attentes de Skyy Knox… – Photos : Young & Hung / CockyBoys

Flip-flop romantique pour Jacen Zhu et Cory Kane… – Photos : Young & Hung / CockyBoys

Ricky Roman et Beau Taylor se sont tout de suite plus et leur baise torride en est la preuve… – Photos : Young & Hung / CockyBoys

Frankie V. est super content de revenir à New York pour tourner avec CockyBoys. Et en plus il a le bonheur d’avoir pour partenaire de baise Justin Brody… – Photos : Young & Hung / CockyBoys

Mardi 21 août à partir de minuit : Blind Hookups & Other Fantasies (CockyBoys)

Quand le fantasme se fait réalité… Quatre duos.

Le pinkplus : Cockyboys en mode 50 nuances de grey et Histoire D’O. Les mecs sont sexy et baignent dans une ambiance de domination soft très bandante ! Carter Dane et Alex Mecum se sont d’ailleurs tellement plus pendant leur scène qu’ils sont tombés amoureux… et forment officiellement un couple depuis juin 2017.

Taylor Reign est dans une chambre les yeux bandés, assis en jock-strap sur une chaise, les mains ligotées. Josh Moore rentre, le mate, se déshabille, se rapproche de Taylor, bascule sa tête en arrière, lui lèche les lèvres et descend ses mains sur ses tétons… – Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Alex Mecum et Carter Dane sont sur leur canapé en ce jour un peu gris. Que pourraient-ils faire ? Carter demande à Alex quel est son fantasme. Alex lui répond qu’il rêverait d’être attaché dos à un arbre et qu’un inconnu le touche, l’embrasse… – Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Frankie V. rentre chez lui, il croise Alexander King, un mec canon avec qui il échange des regards. Très vite ce mec est dans sa chambre… – Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Rencontre sportive pour Colby Keller et Jeremy Spreadums qui passent un moment sous la douche avant de repartir en extérieur face à la piscine… – Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Mercredi 22 août à partir de minuit : Fame Game (NakedSword)

Un jeune chanteur (Mickey Taylor) essaie de percer dans l’industrie de la musique. Si le producteur (Boomer Banks) qui a repéré son physique et sa voix croit en lui, son parcours est semé d’embûches. La graine de star aura à affronter un ex-boyfriend vindicatif (Bray Love) et un propriétaire de club pervers (Adam Ramzi). Il devra aussi surmonter ses propres doutes… Quatre duos.

Le pinkplus : Réalisé par Mr Pam, Fame Game est un remarquable mixe entre la réalité et la fiction, le porno et la comédie sentimentale. Mickey Taylor est aussi chanteur dans la vraie vie. Le clip de son single Pain avait d’ailleurs été le teaser du film.

Directeur de casting du bar à gogo Oasis, Adam Ramzi auditionne Leon Fox qui est prêt à tout pour être recruté. En même temps, se faire baiser par le beau Adam est un plaisir qui ne se refuse pas !!! – Photos : Fame Game / NakedSword

Le gogo Kyle Kash se fait prendre en photo par Killiam James en train de consommer un « remontant ». Killiam lui propose un marché : les photos contre sa bite dans sa bouche et son cul. Pour ne pas risquer de se faire virer, Kyle donne son accord… – Photos : Fame Game / NakedSword

Venu harceler son ex Mickey Taylor, Bray Love se retrouve jeté à la porte du club par le service d’ordre. Il fait toutefois une heureuse rencontre : Topher DiMaggio… – Photos : Fame Game / NakedSword

Plein de doute, Mickey s’est barré. Il n’y a plus qu’une demie heure pour le trouver afin qu’il assure le show. Boomer Banks le trouve et saura le regonfler à bloc…– Photos : Fame Game / NakedSword

Jeudi 23 août à partir de minuit : GRAPPLD (Lutteurs Sportifs Sexuels) (UKHotJocks)

Montez sur le ring avec des lutteurs qui n’ont pas peur des corps à corps sexe. Quatre duos.

Le pinkplus : Quand deux pervers réalisent – en l’espèce JP Dubois et Sam Barclay -, le résultat est hotissime !!! 🙂

Anthony Naylor vs Timmy Treasure – Photos : GRAPPLD (Lutteurs et sportifs sexuels) / UKHotJocks

Nathan Raider vs James Castle – Photos : GRAPPLD (Lutteurs et sportifs sexuels) / UKHotJocks

Theo Reid vs Brute Club – Photos : GRAPPLD (Lutteurs et sportifs sexuels) / UKHotJocks

JP Dubois vs Riley Tess – Photos : GRAPPLD (Lutteurs et sportifs sexuels) / UKHotJocks

Vendredi 24 août à partir de minuit : Bound : Slaves To Their Cocks (YoungBastards)

de jeunes mecs s’abandonnent à leurs fantasmes de soumission et de bondage. Deux trios et trois duos.

Pauvre Dylan Thorne ! Ligoté au sol, il assiste impuissant aux ébats de Timmy Treasure et Reece Bentley. Ces derniers poussent même le vice à baiser au dessus de lui. Mais heureusement, il aura lui aussi droit à des coups de bite dans le cul et la bouche ! – Photos : Bound : Slaves To Their Cocks / Young Bastards

Danny Montero n’a peur de rien. Surtout pas de retrouver dans des ruines un Nathan Hope qui a furieusement envie de lui 🙂 – Photos : Bound : Slaves To Their Cocks / Young Bastards

Cody Rivers est le nouveau jouet du musclé et tatoué Tyler Jenkins. Et il adore ça d’être ligoté, embrassé, caressé, balloté, culbuté !!!! – Photos : Bound : Slaves To Their Cocks / Young Bastards

Jack Green est en attente d’être utilisé par le premier mâle dominant venu. Il a de la chance de tomber sur le séduisant et vicelard Danny Montero… – Photos : Bound : Slaves To Their Cocks / Young Bastards

Il y a des mecs dont la fragilité apparente cache une endurance totale au sexe le plus agressif ! Le twink Harry Alexander est de ceux-ci et c’est pur bonheur pour les déchaînés Tyler Jenkins et Timmy Treasure… – Photos : Bound : Slaves To Their Cocks / Young Bastards

Samedi 25 août à partir de minuit : Un RDV coquin + Mère Noël (UniversDolls)

Les sexy Doryann Marguet et Mathieu Ferhati assouvissent leurs fantasmes bisexuels !!!

Si Doryann Marguet est connu pour être un acteur porno « crossover », c’est-à-dire tournant aussi bien dans du gay que dans l’hétéro, le trans et donc le bi, voir Mathieu Ferhati pénétrer aussi des femmes peut surprendre. Est-il bi ou « straight for pay » ?

À noter que Doryann a accordé à nos confrères de LaVoixDuX une interview où il révèle que sa bisexualité ne plaît pas à tout le monde et que des actrices refusent de tourner avec lui : « Certaines disent que je suis plus susceptible d’avoir des IST et d’en transmettre. L’autre argument qui m’est sorti, c’est que ça les dégoûte de me voir dans des films gays et ensuite de tourner ensemble. De même, elles ne veulent pas apparaître sur mon Twitter, pour ne pas associer leur image avec la mienne. » sic

Molly Saint Rose et Kelly Doll’s, qui sont au casting d’Un RDV coquin + Mère Noël, n’ont absolument pas ces a priori ! 🙂

Molly Saint Rose, Mathieu Ferhati, Doryann Marguet et Kelly Doll’s forment un plan à quatre où les mâles aiment aussi la queue et les femmes le clito !!! – Photos : RDV coquin / UniversDolls

Quand Kelly Doll’s se fait Mère Noël, Mathieu et Doryann sont sûrs d’une chose : le plaisir sera bi !!! – Photos : Mère Noël / UniversDolls

Dimanche 26 août à partir de minuit : Blueprint (TitanMen)

Chef d’entreprise de construction, architecte, paysagiste… concevoir une maison n’est pas que labeur. C’est aussi beaucoup de plaisir… 😉 Quatre duos.

Le pinkplus : Pour les amateurs de daddies ! Matthew Bosch est particulièrement sexy en passif. Eric Nero aussi.

Dallas Steele ne peut pas se concentrer sur les plans de conception. Il est trop distrait par le corps magnifique de l’architecte Bruce Beckham… – Photos : Blueprint / TitanMen

Le patron de l’entreprise de construction Eric Nero est heureux de montrer à Matthew Bosch comment il a obtenu le surnom de Big D… – Photos : Blueprint / TitanMen

Le paysagiste Adam Ramzi a besoin du gros tuyaux de Dirk Caber et vice-versa ! – Photos : Blueprint / TitanMen

Eric Nero a une grosse bite, mais il adore aussi se faire limer, surtout par un daddy comme Max Sargent ! – Photos : Blueprint / TitanMen

