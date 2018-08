Falcon Studios Group se met progressivement au sans capote

Le géant du porno US Falcon Studios Group – qui comprend les labels Falcon, Raging Stallion et Hot House et dont le PDG Tim Valenti dirige également NakedSword -, se met progressivement au sans capote. En mai dernier, Raging Stallion sortait le premier film bareback de son histoire. Hot House fait de même le 31 août avec HHSN : Exposed. Réalisé par Trenton Ducati, il compte neuf porn stars dont Justin Matthews – qui fait la couv -, Brandon Evans, Roman Todd et Dante Colle.



Les progrès de l’industrie pharmaceutique font qu’un virus mortel sexuellement transmissible ne fait plus peur pour de plus en plus de gays. La hantise des contaminations sur les tournages porno s’estompe. la PreP qui s’adresse aux séronégatifs permet en effet d’éviter de contracter le VIH et un séropositif sous traitement voit sa charge virale indétectable et ne présente aucun risque de contamination. (Têtu – 15 mars 2017).

Cette vision d’un nouveau monde idéalisé où tout un chacun suit à la lettre le protocole médical, se teste régulièrement et agit en conséquence pour ne contaminer personne, n’est bien sûr pas unanimement partagée.

Quant à la PreP, elle ne protège pas des autres infections sexuellement transmissibles qui font un retour en force. Certaines, comme la syphilis et la blennorragie, ou d’autres moins connues, comme le Mycoplasma Genitalium, résistent de plus en plus aux antibiotiques. On est encore loin du monde idéal et les plus pessimistes seront peut-être les Cassandre de demain… (relire notre article daté du 6 juillet 2018)