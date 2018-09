L’interethnique à l’honneur dans les nouveautés sexe de la semaine sur PinkX (4 – 9 septembre)

Cette semaine sur PinkX et pendant une semaine sur la chaîne : L’équipe internationale de queutards de BravoFucker, les Latinos soumis aux Blacks TTBM de MachoFactory, la piscine multiethnique de mr Pam et les lutteurs Blanc, Métis et Latinos de UKHotJocks.



Mardi 4 septembre à minuit : Mondial (BravoFucker)

LA seule coupe du monde qui nous intéresse vraiment ! 🙂 Trois duos.

Le pinkplus : Un casting international réjouissant composé d’un Libanais (Ramses), d’un Colombien (Bastian), d’un Espagnol (le TTBM Koldo Goran), d’un Péruvien (Edinho), d’un Français (Sofiane) et d’un Nigérian (RED Misterio). Les pénétrations sont déchirantes !!!

Vendredi 7 septembre à minuit : Papi Thugz XXX (MachoFactory-DawgPoundUSA)

Blacks et Latinos ont beaucoup de choses à partager !!! Trois duos.

Le pinkplus : Un casting ultra hot avec le Péruvien Pablo Bravo deux fois passif et le Vénézuélien Louis Ricaute – qui s’est marié cette année en Espagne – soumis à la puissante queue de Troy Moreno.

Samedi 8 septembre à minuit : Poolmates (NakedSword)

Que décider quand il fait + de 30 degrés et que son copain de baise est à côté ? On se déshabille, on plonge dans la piscine et on se désire plus encore ! Quatre duos.

Le pinkplus : Grand thème du X gay, la baise dans l’eau et au bord de la piscine est ici sublimé par mr Pam et des modèles top sexe, dont les new cumers Roman Todd et Adonis Couveture.

Gabriel Alonzo baisé par Roman Todd ! – Photos : Poolmates / NakedSword

Arad WinWin passionnément en Brad Payton ! – Photos : Poolmates / NakedSword

Seth Santoro possédé par Adonis Couveture ! – Photos : Poolmates / NakedSword

Seth Knight vigoureusement entrepris par Roman Todd ! – Photos : Poolmates / NakedSword

Dimanche 9 septembre à minuit : GRAPPLD 2 (UKHotJocks)

Nos lutteurs sportifs sexuels sont de retour sur le ring La compétition devient de plus en plus intense, de plus en plus dure et plus glissante : trois luttes sèches et deux luttes très humides.

Le pinkplus : De grosses queues, des culs profonds et de gros égos au rendez-vous ! 🙂

Jayden Middleton vs Jeffrey Lloyd. Ils s’empoignent, se roulent dessus, se chevauchent et se pénètrent. Au vu du combat, ils sont tous les deux gagnants ! – Photos : GRAPPLD 2 / UKHotJocks

Endo Black vs Colin White. Ils se mettent en position pour un combat dans l’eau. L’humidité et les frottement donnent immanquablement des envies de baise à nos deux lutteurs ! – Photos : GRAPPLD 2 / UKHotJocks

Gabriel Phoenix vs Alexis Belfort. Le blond British se focalise sur le cul du joli Chilien et obtient ce qu’il veut ! Hum… Ça cogne dur !!! – Photos : GRAPPLD 2 / UKHotJocks

Logan Moore vs Alexis Belfort : Le Chilien aime perdre ! Cette fois-ci c’est le beau et viril Hollandais Logan Moore qui le domine à coups de bite !!! – Photos : GRAPPLD 2 / UKHotJocks

Jonas Jackson – l’actuel chéri de Mickey Taylor – vs Logan Moore. Deux lutteurs en mode « je te prends, tu me prends » ! – Photos : GRAPPLD 2 / UKHotJocks

