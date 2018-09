Progrès médical : Invention d’une nouvelle technique pour extraire un gode de 60 cm !

À vouloir forcer ses capacités anales, on risque le drame. Mais fort heureusement, on excite aussi l’ingéniosité du corps médical. Plusieurs tabloïds britanniques, dont The Sun, ont initié le buzz sur un cas clinique répertorié dans la très sérieuse revue médicale et scientifique BMJ Case Reports : un jeune homme de 31 ans a vécu l’horreur de ne plus pouvoir retirer le gode long de 60 cm enfoncé dans son rectum. Après 24 heures d’essais infructueux pour s’en débarrasser, il a été pris de douleurs abdominales. Laissant de côté toute honte, il s’est rendu aux urgences de l’Ospedale Niguarda, l’un des hôpitaux les plus importants de Milan.



Ce n’est bien sûr pas la première fois que des médecins ont à enlever un corps étranger coincé dans le rectum. Mais cette fois-ci, les techniques habituelles d’extraction étaient inopérantes à cause de la taille énorme du gode et de sa texture molle. Un des médecins a alors eu l’idée de créer à partir d’un fil médical un nœud coulant. Et ça a fonctionné. Ouf… Plus de peur que de mal pour le patient dont l’identité reste pour l’instant secrète. Dommage ! À l’instar de Fredy Alanis, jeune Américain mutilé lors d’une fellation par une bite « hulkienne », il pourrait lui-aussi devenir une star, UNE LÉGENDE !!! 🙂

Photo tirée d’un des films spécialisés « dilatations médicales » de Hot House : Paging Dr. Finger avec Jake Dakota.