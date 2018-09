River Wilson : Un new comer déjà présent dans deux films d’auteur

De nos jours, quand on débute dans le porno nord-américain et que tout se passe bien, on enchaîne les tournages au sein de labels US et européens. Depuis le succès de JustFor.Fan, on monnaye aussi ses propres sex-tapes ou sa participation à celles de modèles connus. Depuis un an, le mignon et versatile Montréalais River Wilson suit le parcours typique du new cumer au succès grandissant. Il a ainsi déjà tourné pour Men, CockyBoys, NextDoorStudios, Staxus, etc, etc. Et il s’est fait baiser par le TTTBM Cutler X dans une sex-tape. Mais, et ça c’est très rare pour un débutant hardeur, il a aussi une actualité mainstream grâce à ses rôles dans deux productions qui mêlent porno et cinéma d’auteur…

Réalisé par Matt Lambert, le clip de Hunter, le nouveau et merveilleux single d’Anna Calvi, questionne le genre tout en étant une ode à la masturbation…

Réalisé par Josh Socalled Dolgin et coproduit par Wilson qui joue le rôle titre, Housesitter sera projeté en avant-première le jeudi 27 septembre au festival POP Montréal. Le film est qualifié de « pop porn« . Voici la bande-annonce…