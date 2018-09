De l’amour et des gros sexes au programme des nouveautés de la semaine sur PinkX (18 – 23 septembre)

Cette semaine sur PinkX et pendant une semaine sur la chaîne : Des Canadiens irrésistibles, des athlètes du sexe et des maris trompeurs/trompés.

Mardi 18 septembre à minuit : Hairy Holes & Spit-Slick Poles (ButchDixon)

L’Angleterre a grand besoin de bucherons canadiens qui ne se font pas prier pour arriver avec leurs grosses buches. Le pays a aussi besoin de ressortissants espagnols… Quatre Duos.

Le pinkplus : Derek Thibeau est si canon, si viril, qu’on se dit qu’on ne peut le saluer que bouche ouverte et cuisses écartées ! 🙂 Autre Canadien qui donne envie de se soumettre : Manuel Skye.

La barbe poivre et sel, Manuel Skye n’en est que plus sexe. Crâne rasé, tatoué, piercé et poilu, Rogue Status est pressé de se le prendre au fond de la gorge et du cul… – Photos : Hairy Holes & Spit-Slick Poles / ButchDixon

« Prenons une douche ensemble pour économiser l’eau » suggère Derek Thibaut à son pote Manuel Deboxer. Ils ne gardent pas longtemps leurs distances et Derek pousse Manuel contre le mur de la douche pour limer son gros cul musclé… – Photos : Hairy Holes & Spit-Slick Poles / ButchDixon

Manuel Skye kiffe Zack Acland, belle bête massive et velu – genre viking – pour d’un Prince Albert. La réciproque est vraie et le regard demandeur, Zack courbe l’échine pour recevoir dans ses entrailles la bonne queue de Manuel… – Photos : Hairy Holes & Spit-Slick Poles / ButchDixon

Les Espagnols Dominique Kenique et Dany Romeo se roulent des pelles dans la cuisine. Les chemisette se déboutonnent, les pantalons tombent et les bites se dressent. Lubrifiée par la bouche de Dominique, la queue de Dany lui limera le cul implacablement ! – Photos : Hairy Holes & Spit-Slick Poles / ButchDixon

Vendredi 21 septembre à minuit : Ebony Screwed (NextDoorEbony)

Suivant les exercices physiques, certains muscles sont plus travaillés. Et si avoir des pecs plus imposants est leur but à tous, voir sa queue grossir à vue d’œil produit des effets prodigieux… 🙂

Le pinkplus : Avant d’être Jason Vario, ce top canon était connu chez NextDoor sous le nom de Kiern Duecan. Il était alors moins musclé et bien souvent passif…

Ramsees explique au beau tatoué Jin Powers quels exercices sont nécessaires pour faire gagner en muscle telle ou telle partie du corps… – Ebony Screwed /NextDoorEbony

Zane West prend sa douche. Son coloc Kiern Duecan (devenu Jason Vario) n’est pas loin et a très envie de le sucer… – Ebony Screwed (NextDoorEbony)

Darion et Beau Reed se font une séance d’entraînements sportifs qui finit en plan cul… – Ebony Screwed (NextDoorEbony)

Séance de bronzage pour Rio B. et Brendan Phillips qui se poursuit avec la grosse bite de Rio dans les fesses de Brendan ! – Ebony Screwed (NextDoorEbony)

Samedi 22 septembre à minuit : Loved Fucked (Lucas Kazan)

Amour, sexe, tromperie et douce revanche au programme de cette mini-série made in Italie. Cinq duos.

Le pinkplus : Magnifiés par la caméra d’Ettore Tosi, les mecs sont des vrais étalons bien montés au cul bien rebondis. Notons au casting deux BelAmi boys : Rhys Jagger et Ariel Vanean.

Hector De Silva et Rhys Jagger sont amoureux et le montrent. Après avoir partagé un verre de vin, ils se fondent l’un dans l’autre… – Photos : Loved Fucked / LucasKazan

Pendant que son mari n’est pas là, Rhys ramène un mec chez eux. ce mec, c’est Leonardo Ricci. Sous ses airs d’intello, il cache une bite énorme et un super beau cul ! – Photos : Loved Fucked / LucasKazan

Robbie Rojo fait la vaisselle en jock-strap pendant que Marco se branle derrière lui en matant son très beau cul. Bien sûr il en veut et obtiendra plus de Robbie… – Photos : Loved Fucked / LucasKazan

Hector De Silva veut aussi se taper Leonardo Ricci qui s’est fait son mari… – Photos : Loved Fucked / LucasKazan

Ariel Vanean appelle Fabio pour un besoin urgent… – Photos : Loved Fucked / LucasKazan

Dimanche 23 septembre à minuit : The Trainer (Hot House)

Les professionnels du fitness travaillent dur pour obtenir des corps parfaits. Ils savent aussi se défouler en suçant et en baisant. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Des baises véritablement athlétiques ! 🙂 Ce porno reflète aussi la réalité : bon nombre d’acteurs porno musclés sont coachs et masseurs.

Barres, pompes, abdos, anneaux… Le prof Sebastian Kross en demande beaucoup à Rex Cameron. Le « malheureux » se retrouve même la tête en bas au niveau de la bite de Sebastian pour une fellation acrobatique, le coach suçant parallèlement Rex. Mais tout effort est aussi un plaisir et laisse place à d’autres jouissances… – Photos : The Trainer / Hot House

Jimmy Durano prépare toujours le corps de ses élèves par des massages. La séance débute intensément pour Landon Mycles (alias Marcus Mojo)… – Photos : The Trainer / Hot House

Sebastian Kross a aussi des connaissances en ostéopathie. Il vérifie les points de tensions de Jonah Fontana. S’ensuit un massage qui va détendre l’ensemble des muscles… – Photos : The Trainer / Hot House

Les athlètes Sean Zevran et Johnny V. s’entraînent dur sous la direction de Jacob Taylor. Mais une fois que tous sont chauds et en sueur, la baise peut commencer… – Photos : The Trainer / Hot House

