Dior Jordan : La vidéo NSFW de son rap hommage à ses porn stars préférées

Initialement motivé pour se faire un nom dans le mannequinat et l’industrie de la musique, l’Afro-Américain Dior Jordan s’oriente de plus en plus vers le porno gay en postant des sex-tapes. Sa passion pour la musique demeure toutefois bien présente et se manifeste via son Porno Dreams. C’est un rap porté par un clip fun et NSFW où il cite les porn stars qui le font fantasmer et qu’il rêverait d’avoir pour partenaires de baise…

Qu’est-ce que la poupée gonflable déguste ! 🙂

Certains des noms cités se disent déjà prêts à le rencontrer. Nous aussi… 🙂