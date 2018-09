GET USED TO QUEER – EXPO, LIVE & DJ SETS 06 Octobre 2018

19h00 – Entrée Libre

♥ Vernissage du photographe Alex Allegri • Nîmes

https://alexallegri.tumblr.com/

Exposition visible du 06 octobre au 10 novembre 2018

21h – 06H

♥ Infecticide • Paris

Post-industriel Synthpunk Electrowave Neo-dada

https://www.daheardit-records.net/fr/discography/dhr-24#release

♥ Christeene • Austin – Texas

Electro Hip-Hop Queer

http://christeenemusic.com/

♥ Domina Pizzo • Lyon

Electro Gangsta Girly Trap

https://www.facebook.com/DominaPizzoDJ/

♥ Calling Marian • Paris

Techno Tribe Acid

https://soundcloud.com/callingmarian

♥ AngeL Karel • Lyon

Techno – The Future is Female

http://www.angelkarel.com/

Le Get Used To QUEER – Festival & Events

a pour axe de programmation les pratiques artistiques alternatives qui s’orientent autour de la culture Queer.

Dirigés par l’association Sweet Mountain, ces événements regroupent expositions, conférences et débats, lectures, projections vidéo, performances, concerts et DJ sets.