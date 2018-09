Un « very bad trip » et autres sex-parties au programme des nouveautés de la semaine sur PinkX (25 – 30 septembre)

Cette semaine sur PinkX et pendant une semaine sur la chaîne : Un enterrement de vie de garçon très cul à Las Vegas, le camp de vacances très sexe de CockyBoys et les rencontres hot organisés par BlakeMason et UKNakedMen.

Mardi 25 septembre à minuit : Cocks In Jocks (BlakeMason)

De grosses bites succulentes sont pompées et de beaux culs cambrés sont baisés. Quatre duos.

Le pinkplus : Le Japonais Yoshi Kawasaki très sexy avec sa coupe à la iroquois !

Le daddy Hans Berlin et le jeune Danny Montero en mode flip-flop… – Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

Yoshi Kawasaki encaisse le gros chibre de Nickie Smile… – Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

Tommy Skylar soumis à Adam Everhart… – Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

Le sexy barbu Sam Wallis s’empale avec grand plaisir sur la queue dure de Jack Green… – Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

Vendredi 28 septembre à minuit : Camp Morecock (CockyBoys)

Dans ce camp de vacances, la fête bat son plein. La sensualité est à son paroxysme et les corps ne peuvent que se lâcher ! Cinq duos.

Le pinkplus : Sexy, amusant, tous ont l’air de bien s’amuser. Boomer Banks et Colby Keller sont de formidables faire-valoir de minets. Quasi-systématiquement passif, Allen King en ici actif.

Allongé en slip sur un lit placé entre les arbres, le viril Colby Keller fait une sieste. Le délicieux Sean Ford va s’empresser de réveiller son « beau au bois dormant »… – Photos : Camp Morecock / CockyBoys

Alors que ça rit autour d’eux, Allen King et Danny Montero s’isolent des autres pour gonfler des matelas pneumatiques et leur queue ! … – Photos : Camp Morecock / CockyBoys

Calvin Banks et Josh Moore se plaisent. Ils quittent alors la piscine pour se rapprocher d’une cheminée extérieure et faire l’amour… – Photos : Camp Morecock / CockyBoys

Taylor Reign montre à Frankie V. quelques mouvements aux anneaux. Et quand Taylor se retrouve la tête suspendue en bas, son-entrejambes se positionne juste à la hauteur de bouche de Frankie… – Photos : Camp Morecock / CockyBoys

Boomer Banks adore quitter New York pour ce camp paradisiaque créé par CockyBoys. Et puis, il y a toujours de bonnes occasions pour mettre au bout de sa très grosse queue un beau gosse. Cette fois-ci il jette son dévolu sur Jacen Zhu… – Photos : Camp Morecock / CockyBoys

Samedi 29 septembre à minuit : Ploughing Ass (UKNakedMen)

Chez UKNakedMen, on aime les mecs virils ! Et quand ils baisent, il faut que ça bande et que ça gicle. Quatre duos.

Le pinkplus : Dmitry Osten et james Bennet : Le duo apparemment le plus lisse s’avère le plus débridé.

Barbu pervers à grosse bite, Dominique Kenique face à l’exhibitionniste Angel Garcia… – Photos : Ploughing Ass / UKNakedMen

Dmitry Osten chevauche la croupe survoltée de James Bennet après lui avoir lécher les pieds… – Photos : Ploughing Ass / UKNakedMen

Le barbu et tatoué Rado Zuska veille à bien écarter les cuisses pour accueillir le chibre de Martin Majnax… – Photos : Ploughing Ass / UKNakedMen

James Huck se tape Rudy Valentino… – Photos : Ploughing Ass / UKNakedMen

Dimanche 30 septembre à minuit : About Last Night (Falcon Studios)

Les enterrements de vie de garçon peuvent être surprenants et cette nuit à Las Vegas va virer très cul ! 🙂

Le pinkplus : Du très bon Falcon. Un scénario bien agencé qui réadapte celui de la comédie qui avait cartonné au box office : Very Bad Trip. C’est aussi le film qui fait se rencontrer Brent Corrigan et JJ Knight. Ça avait tellement bien coller entre eux qu’ils sont tombés amoureux. Malheureusement, le couple s’est définitivement séparé cette année.

Quand le strip-teaseur Topher DiMaggio vient chauffer notre bande de potes en villégiature à Vegas, ils sont tous très excités. Ryan Rose un peu plus que les autres car c’est lui qui finit par se cambrer pour accueillir les coups de reins de Topher ! – Photos : About Last Night / Falcon Studios

Sebastien Kross est sorti prendre l’air. Colt Rivers le rejoint et lui propose d’aller à sa chambre d’hôtel… – Photos : About Last Night / Falcon Studios

Jacob Peterson, qui s’ennuie, quitte le groupe pour rentrer à l’hôtel. Pour se faire il prend le mini-bus qu’ils ont loué. Le chauffeur, Alex Mecum, saura lui apporter de la gaité et plus encore… — Photos : About Last Night / Falcon Studios

Après une soirée où il ne sait plus trop bien ce qui s’est passé, JJ Knight ne fait rien de mieux – pour finaliser l’enterrement de sa vie de garçon – que de coucher avec l’un de ses potes, Brent Corrigan… – Photos : About Last Night / Falcon Studios

Retrouvez PinkX la chaîne 24/24 sur le site PinkX.EU. PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.