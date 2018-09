Rencontrez John Bubniak le corps derrière Spiderman sur PS4

« Spider-Man »n’est pas seulement le meilleur jeu Spider-Man que nous ayons jamais eu,- il met surtout un des spider-man les plus sexy qu’on ait eu. Désolé Tom Holland ! Vous pourriez dire « que c’est des effets spéciaux! » mais le personnage animé dans le jeu a été fait sur la capture des mouvements d’un acteur très très hot John Bubniak !

John Bubniak est le visage et le corps de Spider-Man et Peter Parker dans la nouvelle exclusivité PS4, Marvel’s Spider-Man. Avant cela, il avait quelques petits rôles à la télévision, comme Grey’s Anatomy and Girls.

Fait intéressant, John ne fait pas la voix de Spider-Man dans le jeu – cela a été fait par l’acteur de voix vétéran Yuri Lowenthal.

Mais John a donné à Peter / Spidey son corps impressionnant… alors voir ces photos en vrai !

Voir cette publication sur Instagram 1 #sundance Une publication partagée par John Bubniak (@johnbubniak) le 19 Nov. 2017 à 5 :29 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par John Bubniak (@johnbubniak) le 3 Sept. 2018 à 11 :24 PDT

Après avoir vu les photos, on vous confirme qu’il est très sexy ! Vous avez d’autres photos de cet acteur ?