« Chemsex » by Vice: Plongez dans la terrible réalité du Chemsex !

En partenariat avec Optimale et QueerScreen.fr nous vous faisons gagner le documentaire Chemsex. Ce film, produit par Vice, suit 6 personnes qui sont dans leur démarche pour sortir de la tourmente de cette pratique sexuelle sous drogue qui peut être mortelle.

Filmé à Londres dans des zones cachés, des chambes et des bars sombres « Chemsex » est un film documentaire qui met directement en lumière le côté sombre de la vie gay moderne. En traversant le monde souterrain de l’usage des drogues par voie intraveineuse et des longs week-ends de sexe, « Chemsex » raconte l’histoire de plusieurs hommes en lutte pour s’en sortir et de personnels de santé avec pour mission de les sauver. Alors que la société regarde ailleurs, ce film puissant questionne sur la prévention contre le VIH, la toxicomanie et comment trouver sa place dans un monde en mutation.

« Chemsex », film produit par le magazine Vice, nous immerge dans l’univers du « sexe chimique » à Londres, où homosexuels pratiquent le slam (injections), fument du crystal, le combinent au GHB, à la méphédrone ou d’autres stimulants de synthèse qui permettent des jours et des nuits de désinhibition et d’activité sexuelle. L’attrait pour le chemsex a conduit de nombreux jeunes hommes dans le cercle vicieux du sexe, de la toxicomanie et la dépendance.

Réalisateur: William Fairman & Max Gogarty

Pays Royaume-uni

Année 2015

Musiques Danny L Harle, Daniel Harle

Productions Vice Films

Chemsex est disponible en DVD, VOD et sur la plateforme QueerScreen.fr

Les cinq premières personnes qui répondront à la question suivante gagneront 1 DVD du documentaire Chemsex. En quelle année a été présentée ce documentaire au festival chéries chéris ?