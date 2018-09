Eric East : La super porn star chinoise dans un film d’auteur hot et gay

Révélé en 2012 par le label US PeterFever, le natif de Shanghai Eric East est considéré comme la toute première porn star gay de nationalité chinoise. De fait, il témoigne d’une réalité homosexuelle en Chine qui ne veut plus se cacher. Il est aussi devenu l’ambassadeur d’une beauté mâle où la délicatesse des traits se dispute à une musculature athlétique. Autant dire que le beau gosse est une super star pour nombre de gays en Asie et ailleurs. Si sa carrière porno semble toutefois derrière lui, East n’en refait pas moins l’actualité sexe. Il figure au casting de Thirty Years of Adonis, un film du réalisateur Hongkongais Scud. Le pitch : âgé de 30 ans, un comédien de l’Opéra de Pékin (interprété par He Fei) se lance dans le porno gay pour devenir une vraie star. Ce n’est pas sans traumatismes. Et défilent les événements importants de sa vie… Alors que le mardi 25 septembre le film a été présenté en avant-première américaine au Reeling Film Festival de Chicago, on trouve deux bandes-annonces. La soft…

et la beaucoup plus corsée…

Woaw ! On a bien vu un mega gang-bang ?!!! Et il ne se fait pas sans douleur…

D’Eric East, le réalisateur Scud est admiratif : « On ne trouve aucun homme tel que lui. Même s’il n’apparaît dans le film que pendant quelques minutes, il joue un rôle très important. Je tiens à ce que le public le reconnaisse. »

Le réalisateur avoue toutefois qu’il n’avait jamais vu ses films porno. En fait, c’est quand toute l’équipe de tournage est arrivée à Taïwan qu’il a découvert que beaucoup de ses acteurs étaient des fans. “Dès qu’ils ont vu Eric, il lui ont immédiatement demandé des autographes. Ça m’a vraiment impressionné. »