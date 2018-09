Jordan Fox : Son interview exclusive sur Pinkflix

Jordan Fox nous a fait le très grand plaisir de nous voir le 13 septembre, dans nos locaux à Paris, pour une interview filmée. Près de 12 minutes qu’on peut dès à présent voir en illimité sur Pinkflix…

Jordan revient en partie sur ce qu’il nous disait il y a trois semaines (lire ici). Notamment que son retour cette année sur des tournages et d’éventuels live-shows n’est pas un comeback. Le temps où il enchaînait les scènes et pouvait se livrer à une quarantaine de shows par an est en effet révolu. Tout ce qu’il fera dorénavant sera un hobby et plus jamais une profession. Mais au-delà de ce qu’il nous dit, il y a cette révélation qu’il domine la caméra et nous subjugue. Son charisme se manifeste non seulement par son physique mais aussi par la pertinence de ses propos et son élocution. Avec toutefois un paradoxe : il a tout du prince charmant. Pourquoi le porno n’a semble-t-il montré qu’une facette de Jordan, la hard. Certes, on l’adore en mâle dominant comme on va le voir le vendredi 12 octobre à minuit sur PinkX dans Atomix Blond de Ridley Dovarez. Qu’est-ce que David Valentin déguste !!!

Mais on aimerait aussi Jordan dans des pornos romantiques. Pourquoi pas dans un film en costume du XIX siècle, où il serait un bel officier éperdu d’amour pour un autre beau gosse ? Sûr que cela amuserait Jordan et qu’il accepterait le rôle… Oups ! En même temps que s’écrivent ces lignes, des images SM et fetish s’immiscent dans le fantasme. Une image hard est-elle indépassable ?