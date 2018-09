Les films du week-end sur Man-X (29 & 30 septembre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 29 septembre à minuit : College Dropouts (Staxus)

Ils devraient vraiment étudier et tirer un maximum de profit de l’éducation qu’on leur donne. Mais comment faire quand on n’a qu’une seule chose en tête : la bite. Et toute idée qui n’entre pas dans ce cadre est vite éclipsée par celle de baiser.

Le manplus : De très jolis modèles bien montés, bien cambrés ! Jaro Stone est particulièrement en beauté, avec du poil au menton ou non !

Dans la chambre qu’ils partagent à la Staxus Academy, Jaro Stone et Roman black ne peuvent pas s’empêcher de délaisser les bouquins et recherches sur Internet pour baiser… Comment vont-ils faire pour décrocher leur examen ? – Photos : College Dropouts / Staxus

La triche se pratique sans vergogne dans la prestigieuse université. Pour honorer sa dette envers Mickey Rush qui lui a donné au préalable toutes les bonnes réponses à son examen, Will Simon paie de sa personne ! – Photos : College Dropouts / Staxus

Insatiable, Roman Black est cette fois-ci le passif de Martin Muse er Tony Conrad… – Photos : College Dropouts / Staxus

Décidément, il y a de fortes têtes dans l’établissement ! toujours les mêmes. On retrouve les très beaux Tony Conrad et Jaro Stone pour une partie de jambes en l’air… – Photos : College Dropouts / Staxus

Dimanche 30 septembre à minuit : Helix Real Cam : Bareback Boyfriends (HelixStudios)

Ils s’aiment, ils se filment et nous ravissent ! Quatre duos.

Le manplus : Helix accentue notre voyeurisme en filmant de jeunes couples de façon « home video ». C’est comme si nous étions avec eux. Sorti en 2014, le film appartient véritablement au passé pour au moins trois des quatre couples présentés. L’amour n’a pas su résister à l’épreuve du temps. Et, ce qui est très triste, le modèle Zac Stevens s’est suicidé en novembre 2015. Il n’avait que 25 ans. De tous les témoignages des fans, amis et collègues, c’est sans doute celle de Scotty Clarke, qui est la plus touchante : « Tu fus mon premier en toute chose. Tu fus si longtemps mon tout, mon moteur, mon roc. Même après notre rupture, nous nous parlions tout le temps et nous nous mettions au courant de ce que nous entreprenions. Tu as été éprouvé par tant de choses, bébé, et maintenant tu es enfin en paix. Ça nous a tous surpris. Tu es véritablement un ange avec Dieu à tes côtés. Tu es quelqu’un de merveilleux, je t’aime tant, tout simplement. Je ferais n’importe quoi pour te tenir à nouveau dans mes bras. Nous tous sommes venus hier pour te pleurer pendant toute la journée. Dehors, nous avons assisté au plus beau des couchers de soleil. Nous savions que tu nous regardais. Jamais je ne t’oublierai ! Tu étais une si belle âme ! Si seulement je pouvais m’asseoir, ici et maintenant, pour dire bien plus encore combien tu étais fantastique, mais c’est juste trop dur pour moi. Jamais je n’oublierai les moments que nous avons partagés… »

Le blond Scotty Clarke et le brun Zac Stevens, alors heureux… – Photos : Helix Real Cam : Bareback Boyfriends / HelixStudios

Le brun Roman Daniels et le blond Stefan Nash. Sont-ils encore ensemble ? – Photos : Helix Real Cam : Bareback Boyfriends / HelixStudios

Le brun Jamie Sanders et le blond Jessie Montgomery. Leur couple a duré 9 mois ! – Photos : Helix Real Cam : Bareback Boyfriends / HelixStudios

Max Carter et Kyle Ross. Ils se sont séparés en avril de cette année ! – Photos : Helix Real Cam : Bareback Boyfriends / HelixStudios

