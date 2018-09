On a retrouvé des photos de Leonardo Dicaprio par David Lachapelle

Leonardo DiCaprio est depuis une dizaine d’année très plébiscité mais son début de carrière n’a pas été très fulgurant. Mais David Lachapelle l’avait déjà remarqué et à fait plusieurs photos de lui. Ses personnages incluent: Une tenue en cuir, un serveur dans fast food des années 50, un motard tom of finland et Jésus (qui ne se mettrait pas à genoux devant Léo?)

On a déterré le shooting de Leonardo Dicaprio pour David Lachapelle il y a des photos très très sensuelles !