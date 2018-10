Des mecs hyper sexe au programme des nouveautés de la semaine sur PinkX (2 – 7 octobre)

Cette semaine sur PinkX et pendant une semaine sur la chaîne : des FrenchTwinks cho bouillants, des TitanMen brut de sexe en prison, des CockyBoys passionnés et des Espagnols à Cruncher.

Mardi 2 octobre à minuit : Minets Dispos pour Belles Queues (FrenchTwinks)

Les minets de chez FrenchTwinks ne sont pas des anges et quand ils ont envie d’une grosse bite, ils sont prêts à tout pour l’avoir très dure et déchirante !!!

Le pinkplus : Impossible de résister au charme et au savoir-faire des modèles du label français spécialisé minets.

Le bouillant Paul Delay et l’adorable Gabriel Lambert sont en sous-vêtement dans leur lit et regardent la télé avant de dormir. la proximité des deux corps quasi nus va toutefois retarder l’heure du coucher… – Photos : Minets dispos pour belles queues / FrenchTwinks

En jock-strap et caméscope à la main, Baptiste Garcia croise Gabriel Lambert dans les studios de FrenchTwinks. Baptiste se fait un plaisir de montrer quelques images qu’il a tourné à Gabriel. La vue du petit cul de Thomas excite fortement Gabriel qui commence à embrasser Baptiste… – Photos : Minets dispos pour belles queues / FrenchTwinks

Abel Lacourt et Gaetan Phoenix passent la soirée ensemble à regarder un film d’horreur. Si Gaetan n’est pas effrayé par les fantômes et autres créatures diaboliques, Abel, lui est totalement terrifié. Le minet sursaute, se cache les yeux et enfonce ses ongles dans la cuisse de Gaetan qui trouve ça plutôt mignon… – Photos : Minets dispos pour belles queues / FrenchTwinks

Alors qu’Alexis Tivoli est totalement absorbé par son jeu vidéo, son colocataire Célian Meyer s’ennuie en attendant son tour. Le jeune minet essaye plusieurs fois de déconcentrer Alexis et d’attraper la manette mais rien n’y fait. La patience de Célian à des limites et s’il a envie de jouer aussi c’est plutôt à un autre jeu… – Photos : Minets dispos pour belles queues / FrenchTwinks

Vendredi 5 octobre à minuit : Jail Break (TitanMen)

Dans cette prison, les matons exercent leur autorité avec – parfois, souvent, passionnément -, des abus. Trois duos.

Le pinkplus : Le rapport de force entre détenus et surveillants est un incontournable dans le porno. Le fantasme peut alors nous faire croire que la prison est un paradis pour tout homo et bi en manque. Hum… Pas sûr que ça se passe aussi bien en vrai, avec des mecs top comme dans Jail Break ! 🙂

Le gardien Hunter Marx soumet à ses pulsions le prisonnier Drake Jaden… – Photos : Jail Break / TitanMen

En fuite, les taulards Tommy Defendi et Brendan Patrick prennent le temps de satisfaire leur envie de bite… – Photos : Jail Break / TitanMen

Un autre évadé, Eric Nero, est rattrapé par Jesse jackman. Ce dernier n’est vraiment pas content et Eric va le sentir aux coups de reins revanchards que Jesse lui réserve ! – Photos : Jail Break / TitanMen

Samedi 6 octobre à minuit : Gimme Moore (CockyBoys)

Toujours autant de passion et de sexe ! Quatre duos.

Le pinkplus : Josh Moore, l’ex de Logan Moore, est extrêmement séduisant et bon baiseur. Quant au duo Arad Win Win / Ollie, il est excellentissime grâce à sa tension sexuelle qu’accentue une lumière contrôlée. À marquer de 5 étoiles !!!

Cory Kane craque pour Josh Moore et celui-ci, charmeur, lui répond qu’il est la meilleur vue de la ville… – Photos : Gimme Moore / CockyBoys

Le très sexy Arad Win Win est au petit soin pour le beau et sensuel Ollie…- Photos : Gimme Moore / CockyBoys

Taylor Reign fantasmait grave sur Alex Mecum. Celui-ci adore la forme du visage de Taylor et son joli cul… – Photos : Gimme Moore / CockyBoys

Ballade romantique entre le brun Liam Emerson et le blond Luca Beckham. De retour chez eux, le besoin de s’emboîter l’emporte sur tout ! – Photos : Gimme Moore / CockyBoys

Dimanche 7 octobre à minuit : Espagnols à Cruncher (CrunchBoy)

Jess est parti en Espagne pour filmer des mecs qui ont le sexe pour Dieu ! Cinq duos.

Le pinkplus : Les modèles espagnols n’en finissent pas de nous faire fantasmer. CrunchBoy est bien inspiré d’y avoir recours ! Avec comme conséquence de devenir un label spécialisé « beaux mecs virils » comme Raging Stallion ?

Carlos Morgan se fait baiser à fond par son mec dans la vraie vie, Max Duran… – Photos : Espagnols à Cruncher / CrunchBoy

Le très sexe Issac Eliad défoncé par le tout aussi sexe Dani Bash ! – Photos : Espagnols à Cruncher / CrunchBoy

Ares Camacho se fait caster par le beau Aday Traun – Photos : Espagnols à Cruncher / CrunchBoy

Bisexuel, Axel Max adore être passif avec les mecs. Jean Fabre en profite à donf !!! – Photos : Espagnols à Cruncher / CrunchBoy

la porn star Andrea Suarez propose à Jess de le filmer en train de se faire une autre porn star, le sexy minet Cory Prince… – Photos : Espagnols à Cruncher / CrunchBoy

