Le clip de Cher « Dancing queen » est enfin sorti !

Son album de reprises d’Abba est enfin sorti ! La légende de la pop a dévoilé son album ce week-end, mais est-ce que Dancing Queen vous a fait danser ? Le 26ème album studio de Cher est un voyage d’enfer, débutant dans les années 80 et se terminant à Waterloo.

Bien que son apparition soit relativement courte dans « Mamma Mia! Here We Go Again », le film une comédie musicale hommage à Abba a certainement inspiré son 26e album qui sort le 28 septembre. « Dancing Queen » est un cocktail de reprises d’Abba qui oscille entre une relecture respectueuse des tubes du groupe suédois et des versions « club » et dansantes, où la griffe de Cher est reconnaissable dès la première mesure.

C’est vraiment génial d’entendre Cher chanter à nouveau, et bien que nous ayons peut-être préféré une musique originale, elle fait revivre notre amour nostalgique profondément enfoui de ABBA.

« Chanter, ce n’est pas comme écouter. Et pour moi l’important c’était d’essayer de garder ce qui fait l’essence d’Abba, et de m’y fondre », disait-elle à l’AFP, rencontrée le jour même où elle venait de finir les enregistrements. Toujours remarquée pour ses tenues de scène excentrique, la star va ressortir les bas résille et plumes d’autruche pour une tournée qu’elle va entamer à l’automne, dans un premier temps en Australie et Nouvelle Zélande, puis aux quatre coins des États-Unis l’année prochaine.

Après 50 ans de carrière, Cher s’est arrêté plusieurs fois dans sa carrière et a même effectué une tournée d’adieux de trois ans, entre 2002 et 2005. « Parfois j’adore ça, et puis par moments j’ai envie de m’arracher les cheveux (…) Mais j’ai appris qu’il faut s’accrocher et ça finit par passer. »

L’artiste. Elle retient surtout les autres moments, « ceux où l’on se dit +Oh mon dieu!+ et où on y va. On fait le show et on pense +C’était sympa. C’était bien!+ ».

Retrouvez son album sur toutes les plateformes de streaming musicales et en physiques dans tous les lieux habituels.