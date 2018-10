Axel Kane : La bombe américano-sud-coréenne est le nouveau modèle phare de PeterFever

Qu’est-ce qu’il est canon ! Le new cumer Axel Kane, qui a déjà travaillé pour NextDoorStudios, Men, BrokeStraightBoys et FraternityX, devient le nouveau modèle phare de PeterFever. Très impressionné par son physique et son charisme, le label qui se fait fort de casser les stéréotypes sur les hommes asiatiques lui a fait tourner un solo – dès à présent visible sur PeterFever -, et l’a casté dans sa prochaine série parodique sur les super-héros : Gayvengers.

Photos alléchantes du solo d’Axel Kane pour PeterFever…

Le communiqué de presse de PeterFever nous apprend relativement peu de choses sur le beau gosse : il réside à Orlando en Floride, mesure 1,83 m et pèse 88 kg. Mais dans une interview sur Youtube datée du 29 juin 2018, Kane nous en apprend beaucoup…

Né en Corée du Sud il y a 24 ans d’une mère autochtone et d’un père militaire américain, il a quitté sa terre natale pour les États-Unis à l’âge de 10 ans. « Gay for pay », il est marié et rêve d’avoir plusieurs enfants. Sa femme lui a donné son accord pour qu’il tourne dans des pornos si ses partenaires ne sont que des hommes. Très à l’aise en tant qu’actif, il embrasse aussi sans problème. Être passif ? C’est envisageable. Sucer des bites ? Lors de l’interview, ça lui semblait impossible. Mais, comme le laisse entendre l’intervieweur qui en a vu d’autres, il sera sans doute comme tous ces hétéros qui, au début de leur carrière gay listaient leurs interdits, pour finalement les enfreindre allégrement 🙂 Kane va-t-il sucer des queues dans Gayvengers ? Va-t-il se faire enculer ? Ses belles lèvres sensuelles et son super cul arrondi sont une invitation aux va-et-vient les plus passionnés et profonds !!! 🙂 À suivre…

À noter que les quatre premiers épisodes de The Black Panda, la première parodie super-héroïque signée PeterFever, seront diffusés sur PinkX à partir du dimanche 14 octobre à minuit. À ne pas manquer !