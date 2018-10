Le Helix Boy Bradley Rivers a-t-il vraiment assassiné ses parents en 2005 ?

Un fait divers avait fait la une des médias texans : le 18 octobre 2005, Dennis et Norma Woodruf étaient retrouvés chez eux, la gorge poignardée et le corps criblé de balles. Six jours plus tard, leur fils Brandon, 19 ans, était inculpé. Depuis en prison alors qu’il crie son innocence, il a été condamné le 20 mars 2009 à la prison à vie. Le procureur, soutenu par le jury, a considéré que le jeune homme n’était pas fiable car il menait une double vie gay, le conduisant à faire la fête dans le Dallas by night et à débuter une carrière porno sous le pseudo de Bradley Rivers chez HelixStudios. Il en a conclu qu’il avait tué ses parents pour profiter de leur assurance vie avant que ceux-ci lui en retirent le bénéfice car ils avaient découvert avec déception l’homosexualité de leur fils…

Brandon Woodruf et ses débuts prometteurs dans le X gay sous le pseudo de Bradley Rivers…

Mais est-il vraiment coupable ? Écrit par Phillip Crawford Jr. et sorti en mai de cette année, Railroaded: The Homophobic Prosecution of Brandon Woodruff for His Parents’ Murders, accuse la justice d’homophobie. Il n’y aurait en effet aucune preuve matérielle de la culpabilité de Brandon Woodruf. La même accusation est formulée dans le documentaire de Scott Poggensee Texas Justice: Brandon Woodruff – Big State. Small Town. No justice. Sa première monture a été projetée le 24 septembre au Texas Theatre de Dallas. Voici la bande-annonce…