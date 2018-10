Retrouvez sur Pinkflix « Pension complète » le grand classique de Cadinot

Cette semaine sur « Pinkflix », disponible seulement sur Pinkx.eu, retrouvez un des grands classiques de Jean Daniel Cadinot « Pension complète ». Cadinot nous montre les ébats de jeunes bavarois, tenanciers de maisons d’hotes, avec un égyptien et deux français. Vous pouvez visionner ce film sur Pinkx.eu !

Cette semaine, pinkflix vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce grand classique qu’est « Pension complète » !

Pourquoi choisir la Bavière pour un séjour? Le site enchanteur? Non! Les propriétaires de la pension: trois frères pleins de vitalité, solidement campés dons leurs culottes de peau, voilà la réponse.Les voici dans le train, la compagnie ne manque pas: le 2ème classe en permission a un urgent besoin de contact civil et le douanier zélé se livre à une fouille en profondeur.La pension est complète: un ado anglais svelte et innocent, un éphèbe égyptien espiègle et souriant et les deux français plus délurés font les quatre cents coups et bouleversent les habitudes sexuelles des trois frères.Le programme est chargé: visite du château de Ludwig. Mais un tire-au-flanc préfère les cours pratiques à la culture: nu dans sa chambre, il provoque Karl, le jeune frère, qui se saoulera pour se donner le courage de sauter le pas. Sacré défoulement: une révélation.Une randonnée en vélo, un pneu crevé sous la pluie, c’est l’excellent prétexte pour se sécher dans la paille et se donner un coup de pompe avant de repartir.Il fait frais en montagne, l’égyptien tombe malade, L’athlétique docteur du village, après une auscultation très personnelle et des soins particuliers, qu’il prodigue lui-même, remonte aussitôt le garçon.

Etable et grange sont les lieux de fabuleuses rencontres qui n’ont rien de culturel mais font beaucoup pour le rapprochement des langues! L’aîné coupe du bois, torse nu. Le jeune anglais admire sa musculature roulant sous la peau à chaque coup porté par la cognée. Ils se réchauffent à grande lampées de schnaps. Etourdi par l’alcool et bousculé par le bavarois, le jeune garçon s’empale sur le manche de la hache, ivre de plaisir.La tornade déclenchée par les quatre jeunes fauves, excite ces paisibles montagnards. Jalousie? Rivalité? Dans la paille de l’étable, Karl et Franz se livrent à une vigoureuse lutte incestueuse, les culottes de peau s’entrouvrent et les sexes explosent, l’atmosphère est tendue.Pension Complète vous fera retrouver le climat que avez aimé dans Sacré College et Charmants Cousins.

Retrouvez ce film seulement sur Pinkx.eu