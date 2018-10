Des supermen « à la queue leuleu » au programme de la semaine sur PinkX (8-14 octobre)

Cette semaine sur PinkX : des anti-héros pervers, des mutants classés X et des supermen du foutre !



Lundi 8 octobre à minuit : Les inconscients – Part 1 (Menoboy)

Mardi 9 octobre à minuit : Les inconscients – Part 2 (Menoboy)

L’une des dernières superproductions de Menoboy avec ses anti-héros qui jonglent avec l’adultère, la lâcheté et la violation des codes professionnels.

Le pinkplus : Un porno peut aussi être un film d’auteur où la jouissance bascule dans le drame, comme dans Les Inconscients. Le film a toutefois une happy-end. Quant à son casting, il est top : Mathai, en psy pervers, faisait en 2016 un retour réussi dans le X. Ludwig s’imposait comme la révélation du X gay français. Et Dylan, modèle phare de Menoboy, y est plus beau et viril que jamais. Quant à Yanis, il contribue très favorablement au multiethnisme français.

Swen est en couple avec Dylan… – Photos : Les inconscients – Part 1 / Menoboy

Samuel est en couple avec Théo Berry… – Photos : Les inconscients – Part 1 / Menoboy

Mais Théo trompe Samuel avec Philip… – Photos : Les inconscients – Part 1 / Menoboy

Lors d’une sortie sur le bord de mer qui a mal tourné, le corps apparemment sans vie de Swen y a été abandonné par Robin et Ludwig. Ce dernier tente de calmer les remords de Robin en le soumettant à ses pulsions SM… – Photos : Les inconscients – Part 2 / Menoboy

Dylan, qui n’a plus de nouvelles de Swen, le trompe avec un barman, Lois… – Photos : Les inconscients – Part 2 / Menoboy

Plus de peur que de mal. Swen est sain et sauf. Mais il est choqué que Robin et Ludwig n’aient même pas appelé la police. Samuel lui conseille d’aller voir son psy, Mathai. Assisté de Yanis, il profitera de la fragilité de Swen pour se le faire… – Photos : Les inconscients – Part 2 / Menoboy

Yanis est un ami de Ludwig. Il lui apprend que Swen vient de s’envoyer en l’air dans le cabinet du psy où il travaille. Ludwig est si content qu’il bande dur et baise Yanis… – Photos : Les inconscients – Part 2 / Menoboy

Vendredi 12 octobre à minuit : Atomix Blond (RidleyDovarez)

Tous les mutants dotés de super-pouvoirs ne sont pas comme les X-Men ou la Confrérie des mauvais mutants. Certains n’ont pour motivation que le sexe ! Un trio et deux duos.

Le pinkplus : Le film français qui marque le retour devant les caméras de la super porn star Jordan Fox ! WOAW !! Ce qu’il en fait baver à David Valentin !!! Le casting s’honore aussi de la présence d’Eden Frost toujours aussi délirant chez Ridley Dovarez, du fringuant Britannique Gabriel Phoenix et du bel Asiatique Ryu Forestin. Quant au scénario, il rend compte de l’attachement du réalisateur au fantastique et contribue à une visibilité transgenre grâce au personnage d’Atomix Blond.

Atomix Blond, jeune mutante au pouvoir androgyne, devient Gabriel Phoenix quand elle se transforme en homme. Après avoir échappé à des assaillants, elle cherche à joindre Jordan Fox dit Demolition Ass. C’est un mutant capable de procurer des orgasmes féminins aux hommes qu’il pénètre analement. Dans un baisodrome, il est d’ailleurs en train de s’occuper de David Valentin… – Photos : Atomix Blond / RidleyDovarez

Atomix Blond (sous sa forme virile) et Sugar Slide (Ryu Forestin) rejoignent Demolition Ass pour le prévenir d’un danger imminent : une organisation secrète dirigée par le mégalo Candy Boy, alias Eden Frost, veut s’emparer de lui pour en extraire son ADN et créer un jus de synthèse commercialisé à grande échelle. Demolition Ass décide de donner un peu de ses pouvoirs et de ceux de Ryu pour qu’Atomix Blond puisse l’affronter. Ce transfert d’énergie appelle forcément au sexe… – Photos : Atomix Blond / RidleyDovarez

Face-à-face puissant entre Sugar Boy et Atomix Blond… – Photos : Atomix Blond / RidleyDovarez

Samedi 13 octobre à minuit : Making Rent (NakedSword)

Vivre dans les grandes villes coûte cher car il faut s’acquitter de loyers bien souvent exorbitants. Alors on est prêt à tout pour améliorer ses finances : être homme de ménage, faire du strip, aider au bar ou encore faire un plan webcam. Quand on est courageux, terriblement sexy et très doués pour le cul, les problèmes d’argent appartiennent vite au passé. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Le trio Jason Vario/Pierce Paris/Rikk York ! Ces trois-là sont vraiment faits pour la baise. L’intégralité de leur anatomie ne semble dédiée qu’à susciter l’envie et procurer du plaisir !!! Jackson Fillmore ! Lui aussi est hyper-sexe avec ses cheveux longs, sa barbe et sa décontraction naturelle. Quant au new cumer Teddy Bryce, il est impossible de ne pas le remarquer avec ses spectaculaires tatouages.

Teddy Bryce débarque chez Brian Bonds pour faire le grand nettoyage de la maison. Il commence par la cuisine et, comme il fait chaud, il retire son débardeur. Ses tatouages renforcent toute l’attention que lui portait déjà Brian… – Photos : Making Rent / NakedSword

Jackson Fillmore et Ashley Ryder sont en mode cam et les rentrées de voyeurs n’arrêtent pas, ce qui va chauffer encore plus les deux mecs. Et après avoir enfoncé un gode dans le cul d’Ashley, Jackson l’encule ! – Photos : Making Rent / NakedSword

Rikk York est fauché. Il faut qu’il travaille. Une petite annonce décrit un poste compatible avec son CV : assistant de production dans un porno gay. Un rendez-vous est pris dans la foulée mais quand il arrive, un des trois modèles pour la scène de partouze fait défaut. Rikk est-il prêt à le remplacer ? Il n’hésite pas longtemps tant les deux modèles qui lui font face sont appétissants : Jason Vario et Pierce Paris… – Photos : Making Rent / NakedSword

Josh Milk est un migrant sans-papiers. Il ne parle pas bien anglais et est SDF. Colton Grey lui propose de gagner quelques dollars en lui donnant un coup de main pour le ménage. Le ménage ne sera pas leur seule occupation… – Photos : Making Rent / NakedSword

Dimanche 14 octobre à minuit : The Black Panda – 1 à 4 (PeterFever)

La parodie X gay du blockbuster super-héroïque Black Panther ! Deux trios et deux duos.

Le pinkplus : Un casting multiethnique hyper bandant où se mêlent Asiatiques, Noirs et Blancs. Ken Ott est de toute beauté !! Sean Duran est la bête de sexe incarnée !! La bite d’Osiris Blade est vraiment grosse !!! Une parodie qui prend également des libertés réjouissantes avec le scénario original.

T’Balla, alias Black Panther ( Osiris Blade), arrive à Wakamono, Japon, en compagnie de son épouse (Velvet Lanore). Il veut de procurer du Peckeranium, une semence magique qui donne la vie éternelle et des super-pouvoirs. Sa quête est difficile. Non seulement le Peckeranium est protégé par la Confrérie des Pandas qui a pour chef le redoutable Black Panda (Alex Chu), mais il ne peut être détecté que si au préalable on s’abreuve du foutre de la Confrérie. Les Frères Pandas Levy Fox et Ken Ott se laissent toutefois séduire…

Cependant, deux agents américains de la CIA (Sean Duran et Bryce Evans) ont été envoyés par le Président Crump pour espionner T’Balla et les Pandas. Le Président est prêt à tout pour avoir la vie éternelle… – Photos : The Black Panda – Épisode 1 / PeterFever

Cachés de Black Panther qui a goûté à la semence des Frères Panda, les agents Evans et Duran se font surprendre par Black Panda en train de finir de se branler. Ils avouent le pourquoi de leur présence au Japon et offrent leur queue et leur cul en guise d’excuses. Ce faisant, ils se croient plus malins que le super-héros asiatique en récoltant entre leurs lèvres quelques goutes de son sperme… – Photos : The Black Panda – Épisode 2 / PeterFever



Bryce Evans et Sean Duran se morfondent chacun séparément dans une remise fermée à clé. Mais incapable de surmonter sa curiosité, le Frère Panda Ken Ott rend visite à Sean… – Photos : The Black Panda – Épisode 3 / PeterFever

Insatiable, Frère Panda Levy Fox rend visite à Black Panther. Il a vraiment apprécié sa très grosse bite. Il en veut encore !!! – Photos : The Black Panda – Épisode 4 / PeterFever

Les films se retrouvent encore pendant une semaine sur PinkX la chaîne 24/24 sur le site PinkX.EU. PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.