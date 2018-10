Brent Corrigan : Le mythe en prend doublement un coup !

En révélant mercredi dernier la somme qui lui était attribuée pour chacune de ses scènes chez Falcon Studios Group, à savoir 1 500 dollars, l’ex-exclusif – et méga porn star ! – Brent Corrigan a suscité nombre de commentaires. À ceux qui considèrent qu’il a été très peu payé, voire exploité, compte tenu de son aura, d’autres estiment que des professionnels qui sauvent des vies, comme les infirmiers, sont bien moins payés que lui qui n’est qu’une p***. Sic ! Mais l’autre révélation qu’il a tweetée le 11 octobre soulève un flot encore plus important de réactions : « Je n’ai pas fait l’amour depuis deux semaines. » Comment est-ce possible quand on est Brent Corrigan ?! À ceux très nombreux qui veulent s’offrir à lui pour qu’il n’ait plus à être seul, d’autres – revanchards ? – lui lancent : « Bienvenue au club! »

Photo : Jacked / Falcon Edge-Falcon Studios (2014)

Pour les 1 500 dollars la scène, Corrigan précise : « Personnellement je ne me suis pas senti exploité par la faible rémunération des scènes. Je me suis plus senti exploité parce que je n’ai pas obtenu le travail de production qui m’avait fait quitter le Sud Ouest. J’avais entièrement changé de vie, croyant que je pourrais à nouveau gagner ma vie dans l’industrie du X. »

Photo : Ultra Fan / NakedSword (2017) – Ce super film réalisé par Corrigan – qui en est la star ! – lui vaut d'être plusieurs fois nommé aux PinkX Gay Video Awards 2018.

Quant à son actuel célibat, la star du sexe se veut rassurante : « Je ne me plains pas. C’est juste un fait. »

Photo : Mojave Heat / Falcon Studios (2018) – Hum… Corrigan est extrêmement désirable, qu’il soit nu ou habillé !!!