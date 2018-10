Les films du week-end sur Man-X (13 & 14 octobre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 13 octobre à minuit : Police Prowlers (SauVage-Staxus)

Les forces de l’ordre doivent parfois utiliser des moyens peu orthodoxes pour traîner en justice certains malfaiteurs ! Deux partouzes !!! 🙂 🙂

Le manplus : Extrêmement bandant ! Policiers et délinquants partouzeraient donc facile et les double-pénétrations seraient banales pendant les interrogatoires ?! Hum… Et si le film disait vrai ? Quel scandale !!! 🙂 🙂

Milan Sharp a des problèmes avec la police. Lors l’interrogatoire, il a fort à faire avec les flics Joel Vargas, Sam Williams, Florian Mraz et Dick Casey. Gang bang avec DP au programme !!! – Photos : Police Prowlers / SauVage-Staxus

Dans un entrepôt désaffecté, Ray Mannix, Noah Matous, Yuri Adamov et Benjamin Dunn veulent partouzer sans déranger personne. Malheureusement – ou plutôt heureusement ! – les policiers Nick Vargas et Troy Vara débarquent. Ça va pomper, défoncer et gicler !!! – Photos : Police Prowlers / SauVage-Staxus

Dimanche 14 octobre à minuit : Bareback Boys 3 (HelixStudios)

Le modèles d’Helix se donnent sans craindre les lourds centimètres de queue qui les dilatent. Six duos.

Le manplus : Sortie en 2014, la dernière scène du film réunit Jessie Montgomery à Zak Stevens. Ce dernier s’est malheureusement suicidé en novembre 2015. Il n’avait que 25 ans.

Discuter pour mieux se connaître, c’est bien. Mais on peut préférer passer directement aux choses sérieuses comme Dustin Gold et Shane Hicks. Shane – au cul rebondi – s’avère le partenaire idéal pour Dustin et sa queue déchirante ! – Photos : Bareback Boys 3 / HelixStudios

Après une longue semaine de tournage porno, Shane Hicks et Mitch Hudson doivent se reposer toute une après-midi avant de remettre le paquet pour de prochaines scènes. Le problème, c’est qu’ils pensent toujours autant au cul et qu’ils ne résistent pas à la tentation de rebaiser. Pas grave : la caméra d’Helix est là pour ne rien rater de leurs ébats… – Photos : Bareback Boys 3 / HelixStudios

Jacob Dixon et Jordan Thomas se sont rencontrés lors d’une fête organisée par Helix. Immédiatement ils se sont plus. Le studio leur a proposé de faire une scène forcément torride… – Photos : Bareback Boys 3 / HelixStudios

Pour s’assurer que les modèles qui n’ont jamais tourné dans des pornos sont à la hauteur, Helix leur faire passer des auditions filmées. Quand tout se passe excellemment bien comme pour Adrian Rivers et Shawn Allen, le test est dévoilé au public… – Photos : Bareback Boys 3 / HelixStudios

Le TTBM Jacob Dixon aime tester les limites des new cumers. Au bout de sa très grosse bite, Collin Payne endure !!! – Photos : Bareback Boys 3 / HelixStudios

Après une séance de yoga, le brun Zac Stevens et le blond Jessie Montgomery s’adonnent au sexe en toute versatilité ! – Photos : Bareback Boys 3 / HelixStudios

