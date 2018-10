Du « United color of sex » au programme des nouveautés sur PinkX de la semaine (16 – 21 octobre)

Cette semaine sur PinkX :



Mardi 16 octobre à minuit : Mondial 2 (BravoFucker)

LA seule coupe du monde qui nous intéresse vraiment ! 🙂 Quatre duos.

Le pinkplus : Pablo Bravo aime le cul tout en nous offrant un casting international réjouissant. Le cagoulé Boseda originaire d’Afrique noire – et monté 26 cm ! – déchire Sophia, un minet beur très joli, très anal. Ramses, le viril et tatoué Libanais, s’enfonce brutalement dans le doux et délicieux Mexicain Danny Azcona. L’Espagnol TTBM Koldo Goran fait gémir du cul de Flo Carrera. Quant à Guillaume Wayne et à sa très grosse bite française, ils soumettent impitoyablement le beau Japonais Yoshi Kawasaki. À noter que Guillaume Wayne et Danny Azcona sont en couple dans la vraie vie.

Vendredi 19 octobre à minuit : An Investor Calls (UKHotJocks)

Miles et Jacob Cunningham (Leander et Kayden Gray), un couple propriétaire d’un manoir réputé pour ses soirées et week-ends de débauches, recherchent un investisseur. Tout est fait pour que le visiteur du jour, Harrison Mitchell (Jack Taylor), soit séduit et mette de l’argent. Le couple peut compter sur l’aide de leur jardinier Sam (Leon Teal) et de leur tout nouveau garçon d’écurie Jasper (Gabriel Phoenix). Un trio et quatre duos.

Le pinkplus : le porno le plus cinématographique de la semaine. Il y a une histoire avec des liens entre les scènes. Le trio Gabriel Phoenix, Kayden Grey et Leander est excellent ! Leon Teal a des tatouages spectaculaires.

Nouveau garçon d’écurie du manoir, Jasper (Gabriel Phoenix) est très bien accueilli par le jardinier Sam (Leon Teal)… – Photos : An Investor Calls / UKHotJocks

L’investisseur Harrison Mitchell (Jack Taylor) arrive dans le manoir. Miles Cunningham (Leander) lui fait le tour du propriétaire en lui offrant son cul en prime – Photos : An Investor Calls / UKHotJocks

Jacob et Miles Cunningham (Kayden Gray et Leander) font plus ample connaissance avec Jasper (Gabriel Phoenix), leur nouvel employé… – Photos : An Investor Calls / UKHotJocks

Le lendemain. Pas de nouvel du contrat. Les Cunningham sont énervés. Pour se calmer, Jacob (Kayden Gray) va courir. Quand il tombe sur Harrisson (Jack Taylor) qui se prélasse dans le Jacuzzi, il y va franco : « Signe ! » L’autre lui répond : « Suce et encule-moi ! » – Photos : An Investor Calls / UKHotJocks

Pervers, Miles Cunningham (Leander) montre au jardinier les image de la vidéo surveillance où on le voit se faire enculer par le nouveau garçon d’écurie. Sam (Leon Teal) a deux options : se faire virer ou être « open »… – Photos : An Investor Calls / UKHotJocks

Samedi 20 octobre à minuit : Drive Shaft (Raging Stallion Studios)

Les garages sont réputés pour leurs mécaniciens virils qui transpire le sexe par tous leurs pores. Quatre duos.

Le pinkplus : On en rougit de le dire mais Tegan Zayne est l’un des acteurs les plus expressif et salope du moment ! 🙂 Son duo avec Sean Zevran est top !!!

Dans le garage, Sean Zevran passe devant un véhicule ou un mec penché laisse apparaître le haut de son cul poilu : c’est celui très inspirant de son collègue Tegan Zayne… – Photos : Drive Shaft / Raging Stallion Studios

Ricky Decker se fait surprendre par Johnny V. en train de se branler. Le blond lui demande s’il a besoin d’un coup de main… – Photos : Drive Shaft / Raging Stallion Studios

Boomer Banks s’est glissé sous la voiture et demande à Bruno Bernal de lui passer des outils. Mais Bruno n’écoute pas tant il est focalisé sur la grosse bosse qui déforme l’entre-jambe de Boomer… – Photos : Drive Shaft / Raging Stallion Studios

Logan Moore vient chercher sa voiture. Jimmy Durano fignole quelques détails ce qui a le don d’énerver le client. Jimmy ne se laisse pas faire… – Photos : Drive Shaft / Raging Stallion Studios

Dimanche 21 octobre à minuit : BBC Obsession (NextDoorEbony)

BBC pour Big Black Cocks ! Sans commentaire ! 🙂 Quatre duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Un casting multiethnique avec quelques détournements de clichés. Il y a en effet aussi du BWC pour Big White Cocks !

Dylan Henri et Bam Bam se font face. Leur langue se croise, leur bite se touche, ils on faim l’un de l’autre… – Photos : BBC Obsession / NextDoorEbony

JP Richards totalement soumis à Caleb King – Photos : BBC Obsession / NextDoorEbony

Brandon Jones kiffe Leo Brooks et la réciproque est vraie. Le cul cambré et l’anus palpitant, Brandon jouit de faire jouir Leo – Photos : BBC Obsession / NextDoorEbony

Rentré de la salle de gym, Rio salive de retrouver Aston au lit… – Photos : BBC Obsession / NextDoorEbony

Les films se retrouvent encore pendant une semaine sur PinkX la chaîne 24/24 sur le site PinkX.EU. PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.