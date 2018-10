Décès de Casey Jordan, le power bottom de Falcon dans les années 1980/1990

« Je suis si triste d’apprendre le décès d’un homme que j’ai eu le plaisir de diriger lors de son comeback et que je considérais aussi comme un ami. Kyle, alias Casey Jordan. » C’est par ce tweet de Chi Chi LaRue qu’on a appris hier soir la mort de la Falcon star des années 1980/1990. Ses scènes où il se faisait furieusement gang-banguer restent ancrées dans la mémoire de toute une génération de fans.

GayEroticVideoIndex nous informe que Casey Jordan était né en 1968 et était originaire de Salt Lake City. Sa filmographie débute chez Falcon en 1987/1988 où il a tourné dans Perfect Summer, Spokes 2, Touch Me : It’s Hot, It’s Tender et Out of Bounds. Ce dernier fait partie des Falcon classics disponibles en illimité sur Pinkflix. Il s’offrait alors à Steve Ross et JT Denver… – Photos : Out of Bounds / Falcon Studios

Quelques années plus tard, en 1994, il fait son comeback en une version plus musclée de lui-même. Il tourne dans deux films du groupe Falcon : New Pledgemaster (réalisé par Chi Chi LaRue) et The Backroom (où il a entre autres pour partenaires les iconiques Hal Rockland et Ken Ryker). Le power bottom travaillera aussi pour d’autres boîtes de prod jusqu’en 1997 – Photos : The Backroom & New Pledgemaster / Falcon & Jocks Studios

Les raisons de son décès n’ont pas été communiquées au moment où s’écrivent ces lignes.

RIP…