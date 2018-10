« The End of Ageism » : Le manifeste porno gay contre les discriminations et mépris fondés sur la vieillesse

Plusieurs mois après la sortie de la vidéo où l’on découvrait Norm, un new cumer âgé de 83 ans en train de se masturber, celui-ci fait son retour chez Himeros, le studio créé par le célèbre vloggueur Davey Wavey. Dans The End of Ageism, il participe à une partouze de caresses et de pipes avec pour partenaires Alex Mecum, Adam Ramzi, Max Adonis et le CockyBoy Calvin Banks. L’action se passe en extérieur.

On peut voir la bande-annonce hard ici. Et sur Youtube, des extraits soft mêlés à ceux de sa première scène, le tout commenté par Davey Wavey. Une profession de foi LGBT contre les discriminations et mépris fondés sur la vieillesse…

« The End of Ageism est un rêve. Peut-être un rêve naïf. Peut-être un rêve peu réalisable et hors de portée. Mais que se passerait-il si chacun de nous défiait ses limites et faisait un ou deux pas vers une définition extensive de la beauté du sexe sous toutes ses formes. Après tout, quelle part de notre compréhension de la beauté vient de nous ? Et non plutôt du monde qui nous entoure, des films, des médias, des magazines, de la mode, des réseaux sociaux, etc ? Comme êtres humains libres penseurs, ne sommes-nous pas capables de définir par nous-même ce qu’est la beauté ?…«